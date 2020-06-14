Цитата: maxsaf:

Я пытаюсь вам обьяснить - что вы мыслите вообще не в тех категориях.

У вас линейное мышление, а оно более присуще искусственному интеллекту, поэтому нам, людям, вы ничего не можете объяснить. Именно поэтому и обратный процесс понимания человеческой логики вам труднодоступен.

Цитата: maxsaf:

А если добавить к этим 100 га еще одно дерево - намного легче станет в целом?

Есть у нас, людей, такая притча о соломинке, переломившей хребет верблюду. Точно так же и одно дерево может изменить экологический баланс в городе. Может быть, то спиленное у драмтеатра дерево явилось катализатором какого-нибудь процесса, который впоследствии приведет к ухудшению экологической обстановки и возникновению какой-нибудь болезни, связанной с нехваткой кислорода.



Линейность вашего мыщления не позволяет вам выстроить вероятностные цепочки случайных распределений, свойственные человеческому мозгу. Поэтому вам проще чисто математически посчитать количество деревьев на 300 тысяч человек. Но в жизни бывает и так, что одно единственное дерево, под которым определенный человек смог избегнуть теплового удара, помогло изменить историю человечества.



Может быть, как раз в этот момент некая Сара Коннор где-нибудь прислонилась к прохладной коре недопиленного дерева и вдыхает кислород, который так необходим ее будущему сыну для формирования мозга, чтобы впоследствии успешно бороться с армией машин, о нашествии которых вы так неистово грезите.

Цитата: maxsaf:

Е-мае. Я же про автомобили забыл. Посчитаем?)))

Конечно, считайте. Видно же, что вам этот процесс очень нравится. Только мыслить в нужных категориях не забывайте.