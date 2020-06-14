|Цитата:
ladas:
Откуда вы знаете что у вас крепкое здоровье?
А я и не знаю. Вообще понятия не имею какое оно. Быть может заболевания, вызванные наличием этого коронавируса или любым другим, меня убьют. Что с того? Разве это обязывает окружающих терпеть неудобства? Нет, безусловно я очень эгоистичный человек, но такая постановка вопроса для меня это чересчур.
Цитата:
ladas:
А ваши близкие - родители, дети, братья, сестры? Кому из них повезет подцепить вирус легкого типа, а кому тяжелого? А вы себе сможете потом в утешение сказать, ничего страшного - естественный отбор...
Смогу. Вот так вот запросто. Вернее, даже и говорить не буду, для меня это настолько естественно и нормально что отдельного упоминания и не требуется.
На самом деле мне совершенно не понятно почему многие люди вообще делают различия в том, от чего произошла смерть.
Цитата:
ladas:
За какой фрагмент в вашем ДНК зацепится вирус?
Предлагаю говорить о знакомых вещах.