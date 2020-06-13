elektron Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5227

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:44 Цитата: Сыкымы:

подтверждения не получила. Ну-ну, что дальше?

Да тоже был разочарован. Но от гриппа то тоже мрут тысячами, хотя и прививки есть. Но столько противников.

А в той же Белоруссии, если верить статистике, без всяких ограничений, да куча инфицированных, но всего чуть более трёхсот человек умерло. И встаёт вопрос, а в чём подвох. Стоит ли это того? Ладно там в Италии или Испании, согласно СМИ. Хотя чисто ради статистики, те же цифарки, что и год или два назад. Да и бессимптомные, сильно смущают. Оправданы ли методы и средства, когда в мире от других "вещей" ДТП, ОРВИ, Грипп, Сердечно-сосудистые, рак и прочих, люди мрут значительно больше и чаще, особенно в период таких ограничений, как в КЗ.

ПС: да и во всём остальном мире, не смотря на всё, уровень жизни средний и ниже как и тот же бизнес (малый и средний) падает или исчезает вообще. За что?



[Исправлено: elektron, 18.06.2020 - 19:12]