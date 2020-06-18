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§ NG.kz
Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39121
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.06.20 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ведущий инфекционист Казахстана Динагуль Баешева рассказала, чем опасно бессимптомное протекание коронавируса. По ее словам, бессимптомные могут передавать коронавирус, но с меньшей вероятностью.
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§ elektron
Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5227
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.06.20 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А герпес постоянно живет на губах,

Со школьной скамьи, вроде 96% населения земли имеют вирус. Не понятно, как умудряются 4% составлять статус не инфицированных. :-x Только герпес, не только на губах, он может также поражать и внутренние органы и как следствие смерть, если вовремя не выявить причину и принять необходимые действия.
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