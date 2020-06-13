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≡ Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39121
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.20 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По сообщению оперативного штаба, в Житикаре коронавирусная инфекция подтверждена у трех человек, в том числе у одного ребенка. В Аркалыке заболел один человек - мужчина пенсионного возраста.
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§ elektron
Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5225
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.06.20 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
подтверждения не получила. Ну-ну, что дальше?

Да тоже был разочарован. Но от гриппа то тоже мрут тысячами, хотя и прививки есть. Но столько противников.
А в той же Белоруссии, если верить статистике, без всяких ограничений, да куча инфицированных, но всего чуть более трёхсот человек умерло. И встаёт вопрос, а в чём подвох. Стоит ли это того? Ладно там в Италии или Испании, согласно СМИ. Хотя чисто ради статистики, те же цифарки, что и год или два назад. Да и бессимптомные, сильно смущают. Оправданы ли методы и средства, когда в мире от других "вещей" ДТП, ОРВИ, Грипп, Сердечно-сосудистые, рак и прочих, люди мрут значительно больше и чаще, особенно в период таких ограничений, как в КЗ.
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