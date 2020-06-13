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≡ Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39121
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.20 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По сообщению оперативного штаба, в Житикаре коронавирусная инфекция подтверждена у трех человек, в том числе у одного ребенка. В Аркалыке заболел один человек - мужчина пенсионного возраста.
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§ Butch
Re: Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Костанайской...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 963
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 13.06.20 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос чисто из любопытства: а что ещё есть люди которым уже не по..-барабану кто,где и чем заразился?
Серьёзно, колокольню уже даже и надстраивать нужно чтобы выразить всю полноту чувств по поводу этого, с позволения сказать, вируса.
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§ Козлов я
Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1411
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.06.20 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Butch
Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 963
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 13.06.20 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Как всегда, отлично!!!
Думаю если бы прочие животные могли думать и смеяться, человек был бы посмешищем номер один.
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§ electro
Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 13.06.20 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
человек был бы

Да он и есть, я думаю...
:lol: :lol: :lol:
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§ electro
Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 13.06.20 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И даже такой вариант:
"Братья!!! Это чудо-юдо несуразное, отнимающее наши жизни невозбранно многие лета, придумало какую-то несуразную ерунду. Это наш шанс освободиться от его (чудо-юдова) ига! Для начала, чтобы поржать, а потом, чтобы помянуть..."
:lol: :lol:
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§ Muad Dib
Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
Muad Dib


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Сообщений: 44
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 14.06.20 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне вот не все равно, поскольку циферки эти важны, если пойдет быстро, опять будут закрывать бизнес.
Рост показывает населению, что инфекция есть и нужно продолжать соблюдать санитарные меры.

Пока же порадуемся, что не болели этим вирусом. Может и не доведется.
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§ Butch
Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 963
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 14.06.20 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Muad Dib:
циферки эти важны, если пойдет быстро, опять будут закрывать бизнес.

И Вы находитесь в уверенности что как-то можете повлиять на ситуацию?
Всегда в таких ситуациях вспоминаю Рудольфа Абеля, персонажа х. фильма "Шпионский мост":
"- Честно говоря, все остальные хотят отправить вас на электрический стул.
- Понятно
- Не похоже, что Вы беспокоитесь.
- А это поможет?"
И, да! При всем желании и старании Вы никогда и ни за что не сможете заболеть вирусом ;-)

[Исправлено: Butch, 14.06.2020 - 19:40]
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§ Muad Dib
Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
Muad Dib


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 18.06.20 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
И Вы находитесь в уверенности что как-то можете повлиять на ситуацию?


Информация - не повод для беспокойства. Предупрежден - значит вооружен: одену маску в такси или автобусе, не буду трогать лицо кроме как дома, стану чаще мыть руки и мыть продукты из магазина.
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§ elektron
Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5225
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.06.20 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Muad Dib:
Информация - не повод для беспокойства. Предупрежден - значит вооружен

В данном случае как бы повод призадуматься. В мире такое количество людей от него мрёт, но нигде никто никого не знает, кто бы что бы умер от коронавируса. :-x Это же не реально. Вот про ДТП, сразу всё ясно, кто кого и как. А тут? Как то так. Сам делал тест на антитела, на прошлой неделе, оказался негативным. Жду сюрпризов дальше. :lol:
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§ electro
Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 18.06.20 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Сам делал тест на антитела, на прошлой неделе, оказался негативным. Жду сюрпризов дальше


Считаю, что для своего спокойствия, многие бы сделали тест на антитела, но если он окажется положительным, могут засунуть в "бессимптомные". Выдумали же термин :-x
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§ elektron
Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5225
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.06.20 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
засунуть в "бессимптомные"

что то типа "спящие", ох и злыдни же, как так можно? :-P :lol:
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§ Козлов я
Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1411
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.06.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Сам делал тест на антитела, на прошлой неделе, оказался негативным. Жду сюрпризов дальше.

Интересно,куда пропал Вит? Он тоже что-то про анкету и тест говорил и что его заберут потом. :-o
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§ elektron
Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5225
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.06.20 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
что его заберут потом.

Надеюсь не инопланетяне забрали? :lol:
Да и ОМ пропал опять? :-x Опасный всё таки вирус однако.
Если вдруг и я пропаду, пишите, пал жертвой коронавируса. :lol:
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§ Сыкымы
Re: Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Костанайской...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1224
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 18.06.20 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Сам делал тест на антитела, на прошлой неделе, оказался негативным.

Т.е., теория о том, что все давно переболели и нас только пугают - подтверждения не получила. Ну-ну, что дальше?
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