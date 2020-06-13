elektron Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5225

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:43 Цитата: Muad Dib:

Информация - не повод для беспокойства. Предупрежден - значит вооружен

В данном случае как бы повод призадуматься. В мире такое количество людей от него мрёт, но нигде никто никого не знает, кто бы что бы умер от коронавируса. Это же не реально. Вот про ДТП, сразу всё ясно, кто кого и как. А тут? Как то так. Сам делал тест на антитела, на прошлой неделе, оказался негативным. Жду сюрпризов дальше.