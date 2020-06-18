abaika95 Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4181

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:00 Цитата-/белорусов бы погостить, на время гастролей театра, в Белоруссии вируса то нема. К туркменам можно, у тех за ношение маски на улице -штраф/









Две передовые страны которые не подчинились мировому безумию)

Два лидера стали примером для миллионов!

Аркадак и булба-батька)

И главное народ их стран поддерживает и любит)

Но это не точно)