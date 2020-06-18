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§ NG.kz
США: итоги одного года жизни
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39121
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.06.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пришел коронавирус и все испортил: начинаем жить по новым правилам. 12 июня 2019 года я прилетел в США, уже 12 месяцев живу и работаю в стране своей мечты, но волшебства тут нет. Как и в других странах, в США люди болеют, остаются без работы, а если и работают, то не всегда в чистом и просторном офисе.
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§ Yorik
Re: США: итоги одного года жизни
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 890
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 18.06.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Артём, спасибо за статью. Легко и интересно читается.
Когда нужно будет посчитать таксы (а в США сделать это грамотно самому практически нереально) - напиши в личку, подскажу вариант...
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§ Артем Марусич
Re: США: итоги одного года жизни
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 167
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 18.06.20 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо. Я старался :)
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§ maxsaf
Re: США: итоги одного года жизни
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7095
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.06.20 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
М-да. Не повезло - COVID-19 здорово подпортил впечатление и жизнь в целом. Такие неприятности легче переносятся, когда уже крепко стоишь на ногах.
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§ Артем Марусич
Re: США: итоги одного года жизни
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 167
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 18.06.20 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Такие неприятности легче переносятся, когда уже крепко стоишь на ногах.

Ну уж как есть - будет что сыну рассказать :)
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