Козлов я Советы на каждый день #49





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1410

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:40 Ну и после работы с триммером в жаркий день так хочется выпить холодненького пивка! Или друзья позвонили и сказали, что будут через 20 минут, а у вас пиво только теплое... Для этого оборачиваете бутылки с пивом мокрыми бумажными полотенцами и кладете в морозильник. Через 15 минут пиво будет ледяным. Но не перебарщивайте с ним, кашель от холодного пива и кашель от Ковид врачи часто путают!

