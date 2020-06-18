abaika95 Re: Санпосты на трассах и специальные меры для Костаная и... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4181

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:45 Цитата-/Скажите ЧЕМ поможет наличие этих постов?/









Регламентация въезд-выезд

Психологический эффект,для тех кто просто любит по гостям кататься,пост уже будет звоночком что лучше не ехать и не нарваться лишний раз











Цитата-/тем больше кажется что вирус местами специально преувеличивают, что б попилить бюджет/







Война все спишет,но от этого война никуда не исчезает правда?)







Цитата-/Привлекайте нарушителей. Вот она-реальная работа в поле!/







Чтобы вой на болотах начался что бедных несчастных нарушителей штрафуют и пополняют бюджет?)







Цитата-/А фонтаны чем не угодили? Может быть просто они все стоят в запустении и неработающие? До ума довести не способны, вот под запрет и записали./







Аттракционы тоже в запустении без ума стоят?)



Фонтаны как обьект-собиратель вокруг себя людей,отсюда и запрет







Цитата-/временные рамки - одно из самых глупых ограничений. Как-будто вирус смотрит на часы и ждёт когда закроются цирюльни и жральни./







Для дачников и урбанистов это конечно глупость

В общем положении дел опять же психологически эффект давления на население,лишний раз будут дома сидеть





Цитата-/Сколько за прошлую работу блокпостов выявлено БОЛЬНЫХ?/







Блкопст не выявляет больных

Он ограничивает передвижение