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≡ Санпосты на трассах и специальные меры для Костаная и Рудного - Какие ограничения вводят в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Санпосты на трассах и специальные меры для Костаная и Рудного - Какие ограничения вводят в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39121
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.06.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О решениях, принятых сегодня, 18 июня, на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ на своей странице в Инстаграм.
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§ Горожанин_kst
Санпосты на трассах и специальные меры для Костаная и Рудного - Какие ограничения вводят в Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1624
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 18.06.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скажите ЧЕМ поможет наличие этих постов?
Колоссальные деньги уйдут на их содержание, и такой же гем@@ой создастся тем кто ежедневно проезжает по этим направлениям.
Что там на 20-21?! Опальный плешивец опять зовёт на свершение "великих дел"?

[Исправлено: Горожанин_kst, 18.06.2020 - 11:41]
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§ Сергей_я
Re: Санпосты на трассах и специальные меры для Костаная и...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2955
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 18.06.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Колоссальные деньги уйдут на их содержание,

Ключевая мысль вашего предложения. И чем дольше все это идет, тем больше кажется что вирус местами специально преувеличивают, что б попилить бюджет.
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§ Горожанин_kst
Санпосты на трассах и специальные меры для Костаная и Рудного - Какие ограничения вводят в Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1624
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 18.06.20 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Лучше верните патрули на улицы. Требуйте маски в автобусах и магазинах. Привлекайте нарушителей. Вот она-реальная работа в поле!
Вместо безумной траты денег в виде этих постов!
На каком основании они будут останавливать людей? Режима ЧП нет. Нет правовых норм, которые бы их регламентировали. А значит они противоправны, не так ли? Подскажите
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§ yudjin
Re: Санпосты на трассах и специальные меры для Костаная и...
yudjin


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Сообщений: 6711
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.06.20 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Запрещение работы аттракционов и фонтанов,

А фонтаны чем не угодили? Может быть просто они все стоят в запустении и неработающие? До ума довести не способны, вот под запрет и записали.

Цитата:
с 10-00 до 18-00

временные рамки - одно из самых глупых ограничений. Как-будто вирус смотрит на часы и ждёт когда закроются цирюльни и жральни.

Цитата:
Горожанин_kst:
Скажите ЧЕМ поможет наличие этих постов?

Да ничем. Чтобы обосновать их необходимость нужна статистика хотя бы. Сколько за прошлую работу блокпостов выявлено БОЛЬНЫХ? Подозреваю, что не одного! Да, были сообщения, о том что не пропустили единицы машин. Но о том, что там выявили заразных речи не было. Скорее всего просто без разрешительной бумажки ехали.
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§ nmv85
Re: Санпосты на трассах и специальные меры для Костаная и...
nmv85


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Сообщений: 29
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 18.06.20 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо уже смириться с тем ,что переболеют все,не зависимо от ограничений. Вирусу все равно на посты, сокращение рабочего времени,ношение не ношение масок.Как будто вирус сидит в засаде и считает минуты нападения. Когда было меньше тысячи зараженных ввели тотальные меры,а пик то вот он только начался. Летнее время где людям гулям как не в парках и на набережной. Посадите уже всех людей на цепь тогда.
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§ Victor Yang
Санпосты на трассах и специальные меры для Костаная и Рудного - Какие ограничения вводят в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12831
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.06.20 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
временные рамки - одно из самых глупых ограничений. Как-будто вирус смотрит на часы

Вирус не смотрит - смотрят люди. И чем меньше времени они проводят в общественных местах - тем меньше вероятность заражения.
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§ abaika95
Re: Санпосты на трассах и специальные меры для Костаная и...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4181
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.06.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Скажите ЧЕМ поможет наличие этих постов?/




Регламентация въезд-выезд
Психологический эффект,для тех кто просто любит по гостям кататься,пост уже будет звоночком что лучше не ехать и не нарваться лишний раз





Цитата-/тем больше кажется что вирус местами специально преувеличивают, что б попилить бюджет/



Война все спишет,но от этого война никуда не исчезает правда?)



Цитата-/Привлекайте нарушителей. Вот она-реальная работа в поле!/



Чтобы вой на болотах начался что бедных несчастных нарушителей штрафуют и пополняют бюджет?)



Цитата-/А фонтаны чем не угодили? Может быть просто они все стоят в запустении и неработающие? До ума довести не способны, вот под запрет и записали./



Аттракционы тоже в запустении без ума стоят?)

Фонтаны как обьект-собиратель вокруг себя людей,отсюда и запрет



Цитата-/временные рамки - одно из самых глупых ограничений. Как-будто вирус смотрит на часы и ждёт когда закроются цирюльни и жральни./



Для дачников и урбанистов это конечно глупость
В общем положении дел опять же психологически эффект давления на население,лишний раз будут дома сидеть


Цитата-/Сколько за прошлую работу блокпостов выявлено БОЛЬНЫХ?/



Блкопст не выявляет больных
Он ограничивает передвижение
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§ Горожанин_kst
Re: Санпосты на трассах и специальные меры для Костаная и...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1624
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 18.06.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Это не блок-пост, оговорка. Это-санпост. Разница есть. А значит всё таки проверка санитарных норм, а не ограничение передвижения. Но это игра слов. Суть- сдерживающий психологический фактор, согласен. Не дороговат ли фетиш? Дешевле как в Китае, перекопать въезды-выезды 8-)
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§ Горожанин_kst
Re: Санпосты на трассах и специальные меры для Костаная и...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1624
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 18.06.20 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И всё таки, какова нормативно-правовая база функционирования этих санпостов?
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§ yudjin
Санпосты на трассах и специальные меры для Костаная и Рудного - Какие ограничения вводят в Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6711
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.06.20 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Блкопст не выявляет больных

Дааа, а на кой там тётки-великомученицы пандемии с термометрами бегают? Это медики или актрисы какого-то театра?

Цитата:
abaika95:
Психологический эффект,для тех кто просто любит по гостям

А не дороговата ли пугалка обходится? Тем более что бесполезная.




Цитата:
Фонтаны как обьект-собиратель вокруг себя людей,

3,14...ц собиратель...Не смеши, подлизайло.
Любой магазин в закрытом помещении, любой дачный автобус соберет в десятки раз больше, чем шиш да маленько фонтанов в городе на открытом воздухе. Стрёмный аргумент, однако...

[Исправлено: Gljuk, 18.06.2020 - 14:00]
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§ abaika95
Санпосты на трассах и специальные меры для Костаная и Рудного - Какие ограничения вводят в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4181
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.06.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Это не блок-пост, оговорка. Это-санпост/




Тоже самое только в профиль) блок пост на котором проверяют температуру) смысл по ограничению движения не меняется)




Цитата-/Не дороговат ли фетиш? Дешевле как в Китае, перекопать въезды-выезды/


Работа на раскопку потом работа по укладке асфальта) незнаю что дороже)


Цитата-/какова нормативно-правовая база функционирования этих санпостов?/



Такова) как и весь мир на каком-то курином основании все закрывает)




Цитата-/кой там тётки-великомученицы пандемии с термометрами бегают? Это медики или актрисы какого-то театра?/



Сьезди узнай) хоть понимание будет)




Цитата-/А не дороговата ли пугалка обходится? Тем более что бесполезная/


Дорого и что? Возмущен? Пиши петицию как ты возмущен)


Цитата-/3,14...ц собиратель...Не смеши, подлизайло.Любой магазин в закрытом помещении, любой дачный автобус соберет в десятки раз больше, чем хрен да маленько фонтанов в городе на открытом воздухе. Стрёмный аргумент, однако.../


Людям-дачникам конечно не понять)
Чем магазин который необходим людям отличается от аттракциона и фонтана)
Не буду переубеждать)
Пусть живут в своем дачном мире)
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§ electro
Re: Санпосты на трассах и специальные меры для Костаная и...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 252
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 18.06.20 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- В очередной раз призываю жителей области со всей серьезностью отнестись к соблюдению ограничительных мер, вводимых на территории региона, - обратился к костанайцам Архимед Мухамбетов. - В случае ухудшения эпидемиологической ситуации введенные ранее послабления карантина будут отменены и область вернется в условия усиленного карантина. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38969?1592487083


Ну а сам-то ПОЧЕМУ НЕ В МАСКЕ???
и ведь далеко не в первый раз...
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§ Змея Подколодная
Санпосты на трассах и специальные меры для Костаная и Рудного - Какие ограничения вводят в Костанайской области
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1150
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 18.06.20 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ну а сам-то ПОЧЕМУ НЕ В МАСКЕ??

Иммунитет и бунтарство)))
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