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§ NG.kz
Сообщившего о бомбе на рынке "Бак-Бак" рудничанина приговорили к лишению свободы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39121
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.06.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщила сегодня, 18 июня, пресс-служба ДП Костанайской области, судом назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года. Кроме того, подсудимый полностью возместил материальный ущерб за ложный вызов сил и средства специальных служб.
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§ Nikola_Esil
Re: Сообщившего о бомбе на рынке "Бак-Бак" рудничанина...
Nikola_Esil


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 18.06.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
судя по вчерашней новости, то беспокойство правоохранительных органов карается жестче, чем сбить насмерть ребенка
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* Сыкымы
Re: Сообщившего о бомбе на рынке "Бак-Бак" рудничанина...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1218
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 18.06.20 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Nikola_Esil:
беспокойство правоохранительных органов карается жестче, чем сбить насмерть ребенка

Наказывают не за беспокойство правоохранительных органов, а за попытку спровоцировать панику, чтобы впредь неповадно было. Вы, наверное, никогда не видели панически бегущую толпу, когда упавших просто затаптывают. А чел, заявивший про "бомбу", никогда об этом и не задумывался. Он преследовал свои личные цели. Сегодня позвонил на 102, а завтра прокричал о "бомбе" в переполненном ТЦ или кинотеатре. Последствия лучше предупредить, чем констатировать.
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§ Victor Yang
Сообщившего о бомбе на рынке "Бак-Бак" рудничанина приговорили к лишению свободы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12830
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.06.20 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Сегодня позвонил на 102, а завтра прокричал о "бомбе" в переполненном ТЦ или кинотеатре

И будет всё по Льву Николаевичу:
https://mishka-knizhka.ru/basni/basni-tolstogo-l-n/lgun-tolstoj-l-n/
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