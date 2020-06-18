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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 919
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 18.06.20 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Интересно, какие больше наживаются, зарубежные или местные?

А это не так уж и важно, кто больше. Рука руку моет. Они все из одной секты, поклоняющейся Золотому Тельцу. А раз купюры постоянно закрывают им глаза, вряд ли можно ожидать объективного взгляда на текущую действительность.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1815
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.06.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но тебя я всегда рад "видеть" и читать.



Эл!
Признательна! :kiss:
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