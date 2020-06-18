Цитата: сайлау курманов:

поэтому или надо сваливать, или создавать своё маленькое Кск

Можно и так, если один дом платит, а другой - нет. Тогда можно создать кондоминиум в пределах одного дома. А если в одном доме половина владельцев квартир платит, а другая половина - не платит? И "сваливать" - это как? Купить квартиру в другом районе города? Если бы была такая возможность - уже бы свалили.

Цитата: сайлау курманов:

надо полагать порядочные граждане платежеспособные остались заложниками ситуации

Так и есть, и не только в Рудном.