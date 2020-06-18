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§ NG.kz
Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39121
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.06.20 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ведущий инфекционист Казахстана Динагуль Баешева рассказала, чем опасно бессимптомное протекание коронавируса. По ее словам, бессимптомные могут передавать коронавирус, но с меньшей вероятностью.
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§ Victor Yang
Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12830
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.06.20 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
По мне так простым дыханием, ну если это не 2-5 см от чужих органов дыхания, заразить врятли получится,

Ты неверно рассуждаешь. При чихании и кашле там до 8 метров разлет идёт. При обычном дыхании - меньше, но, думаю, не меньше 1-1,5м.
Цитата:
Сергей_я:
так это скорее +, чем - для общества.

В нынешних условиях - да. Но лично для человека это очень неприятно. Тем более если он официально уже здоров, но некоторые знакомцы ещё шорохаются от него.
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§ Victor Yang
Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12830
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.06.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
так и есть, ОРЗ это по сути ОРВИ, а ОРВИ это тот же ковид.

ОРЗ и ОРВИ - собирательные понятия. Ковид - уже частность. Перефразируя капитана Врунгеля, можно сказать - каждый Ковид - это ОРВИ, но не каждый ОРВИ - это Ковид.
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§ Горожанин_kst
Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1624
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 18.06.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Как вы яхту назовёте? Так она и поплывёт?
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§ yudjin
Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6711
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.06.20 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Чтобы зацепить

Тем не менее, это заразные инфекции, которые были, есть и будут... Ими, включая ежегодный грипп, можно заразить не специально кого угодно. Потребуется лечение, расходы и последствия. Но почему-то блок-посты и изоляцию не применяют. Да и от туберкулёза чего-то в скафандр не одевают. Хотя похерив всю систему наблюдения, люди с разными формами разгуливают где угодно.

Цитата:
Сергей_я:
Ну вот где они?

А действительно, когда у каждого телефон с камерой, выходом в интернет и кучей аккаунтов... Когда дырявый линолеум и зассаные матрацы из детской областной больницы сразу становятся достоянием инстаграма... Почему эти пару сотен якобы больных и проходящих лечение ни разу не объявились?..кроме первых из Египта прилетевших.

Да, говорят, подписывают бумажки о неразглашении... но как-то всё это не правдоподобно.
Сдается мне, что коронавирус - это уже бизнес...даже не в мировом масштабе, а местечковый. Сколько выделяют денег на одного выявленного больного? по-моему 1 200 000, где-то писали. А кто откажется получить из бюджета денюшку и лечить копеешным фурациллином?
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§ Victor Yang
Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12830
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.06.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Тем не менее, это заразные инфекции, которые были, есть и будут... Ими, включая ежегодный грипп, можно заразить не специально кого угодно. Потребуется лечение, расходы и последствия. Но почему-то блок-посты и изоляцию не применяют.

И ты разницы не видишь - близкий ли контакт нужен для заражения или несколько метров?
Цитата:
yudjin:
включая ежегодный грипп

Грипп проявляется практически сразу. Ковид - только через две недели. И за эти две недели кучу народу можно перезаражать.

Цитата:
yudjin:
Да и от туберкулёза чего-то в скафандр не одевают.

От него есть вакцина - это во-первых. Больных изолируют - это во-вторых.
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§ Горожанин_kst
Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1624
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 18.06.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прекращайте спор!
Наш Любимый Первый Президент, наш Елбасы заболел короновирусом. Бессимптомно вроде, слава Всевышнему.
Кто рискнёт сказать, что ОН опасен??!!!

[Исправлено: Горожанин_kst, 18.06.2020 - 13:09]
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§ Victor Yang
Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12830
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.06.20 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Наш Любимый Президент заболел короновирусом.

Не распространяй слухи. Про президента такой информации нет. Про Назарбаева - есть, а про президента нет. Но как я понял - у него тесты довольно часто брали и выявили самое начало. Так что это не случай обычных жителей.
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§ Тот самый
Re: Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 788
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 18.06.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Ни в соц.сетях нигде


Возможно предпочитают не афишировать, потому что общество дикое: 1/4 вообще отрицает существование коронавируса, считает его мировым заговором, еще 1/4 готова убить зараженных. Почитайте про первую зараженную в Петропавловске, кто-то слил данные и её начали травить в интернете. Скорее всего поэтому те, кто заразился, предпочитают молчать - отсидел 2 недели и забыл.
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§ Victor Yang
Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12830
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.06.20 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Наш Любимый Первый Президент, наш Елбасы заболел короновирусом. Бессимптомно вроде, слава Всевышнему.

Ну так-то лучше :lol: :lol: :lol:. Но зачем столько пафоса-то? И можно было бы все регалии перечислить - Член КС, председатель партии, председатель совета безопасности и так далее. Или ты его не настолько сильно любишь? ;-) :-P

[Исправлено: Victor Yang, 18.06.2020 - 14:00]

[Исправлено: Victor Yang, 18.06.2020 - 14:08]
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§ Горожанин_kst
Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1624
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 18.06.20 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Как не сильно? Сильно-пресильно. Так сильно, аж страх берёт.
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§ Сергей_я
Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2955
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 18.06.20 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Почитайте про первую зараженную в Петропавловске, кто-то слил данные и её начали травить в интернете.

Ну скажем так, первые недели все прям СИЛЬНО боялись. Люди скупали бумагу (до сих пор не пойму ЗАЧЕМ?? и продукты первой необходимости)Я лично дома на двери протирал ручку спиртом. Потом этот весь карантин стал больше похож на спектакль. Поэтому я не удивлен что первых зараженных хотели линчевать.

[Исправлено: Сергей_я, 18.06.2020 - 14:10]
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* Сыкымы
Re: Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1218
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 18.06.20 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Ну вот где они?... что б были знакомые знакомых?...

Предлагаю поискать в инфекционных отделениях и лично убедиться, что там даже знакомых знакомых нет. Если уж и там не найдёте - тогда точно всё враньё про коронавирус.
А если серьёзно, вы о чём? Радуйтесь, что заболевших нет ни среди ваших родственников, ни среди знакомых и знакомых знакомых. Население области - почти 900 000 чел, основная масса заболевших - в Житикаре. Была...
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§ Козлов я
Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1409
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.06.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Я лично дома на двери протирал ручку спиртом. Потом этот весь карантин стал больше похож на спектакль.

В этих словах раскрыт психологический момент нашего бытия. Вначале мы чего-то страшно боимся и перестраховываемся. Затем, когда не видим зримой угрозы, у нас получается такой откат и нам становится стыдно за свой страх и начинаем искать его причины и переводить стрелки на фантомные фигуры, выставляя себя уже храбрецами.
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