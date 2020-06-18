/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39120
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.06.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Сейчас первый президент Казахстана находится на самоизоляции. Об этом сообщается на сайте Елбасы.
Читать новость

§ Горожанин_kst
Re: Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1624
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 18.06.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-o :-o :-o :-o :-o :-o
День, когда Земля...остановилась...
Профайл

§ Сергей_я
Re: Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2955
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 18.06.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
День, когда Земля...остановилась...

Пока еще не остановилась, но уже немного замедлилась))
Профайл

* юля елиссева
Re: Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1589
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 18.06.20 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, неужели не носил маску и перчатки, а весь дворец не кварцевался?
Профайл

§ drakon
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19409
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.06.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
а весь дворец не кварцевался?

Библиотека... :lol: :-o
Профайл

* сайлау курманов
Re: Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3845
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.06.20 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая печальная новость, как будем жить, чем дальше тем страшней
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: юля елиссева

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 128
Пользователей: 6
Всего: 134

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 44 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 56.33 Ko -
^ Наверх