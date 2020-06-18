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≡ Рудненский ПКСК намерен отказаться от обслуживания восьми домов из-за многомиллионных долгов 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Рудненский ПКСК намерен отказаться от обслуживания восьми домов из-за многомиллионных долгов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39120
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.06.20 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В начале июня на дверях подъездов домов №№ 5 и 7 по ул. Фрунзе вывесили уведомление о том, что "в случае непогашения задолженности решением правления ПКСК "Аскон" прекращает обслуживание с 1 июля 2020 года".
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§ Горожанин_kst
Re: Руненский ПКСК намерен отказаться от обслуживания восьми...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1624
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 18.06.20 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В заголовке "Руненский...
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§ Rexyn
Re: Рудненский ПКСК намерен отказаться от обслуживания восьми...
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 214
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 18.06.20 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
В заголовке "Руненский...

Исправили, спасибо.
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* сайлау курманов
Re: Руненский ПКСК намерен отказаться от обслуживания восьми...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3845
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.06.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тот район славится своими наркоманами и алкашами, надо полагать порядочные граждане платежеспособные остались заложниками ситуации, поэтому или надо сваливать, или создавать своё маленькое Кск и довольствоваться тем что имеем, получите столько услуг, на сколько соберёте денег...
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