Цитата: Елена Пикельная:

Чтобы зацепить

Тем не менее, это заразные инфекции, которые были, есть и будут... Ими, включая ежегодный грипп, можно заразить не специально кого угодно. Потребуется лечение, расходы и последствия. Но почему-то блок-посты и изоляцию не применяют. Да и от туберкулёза чего-то в скафандр не одевают. Хотя похерив всю систему наблюдения, люди с разными формами разгуливают где угодно.



Цитата: Сергей_я:

Ну вот где они?

А действительно, когда у каждого телефон с камерой, выходом в интернет и кучей аккаунтов... Когда дырявый линолеум и зассаные матрацы из детской областной больницы сразу становятся достоянием инстаграма... Почему эти пару сотен якобы больных и проходящих лечение ни разу не объявились?..кроме первых из Египта прилетевших.



Да, говорят, подписывают бумажки о неразглашении... но как-то всё это не правдоподобно.

Сдается мне, что коронавирус - это уже бизнес...даже не в мировом масштабе, а местечковый. Сколько выделяют денег на одного выявленного больного? по-моему 1 200 000, где-то писали. А кто откажется получить из бюджета денюшку и лечить копеешным фурациллином?