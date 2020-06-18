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§ NG.kz
Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39116
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.06.20 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ведущий инфекционист Казахстана Динагуль Баешева рассказала, чем опасно бессимптомное протекание коронавируса. По ее словам, бессимптомные могут передавать коронавирус, но с меньшей вероятностью.
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§ Сергей kst
Re: Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 18.06.20 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совсем обалдели что-ли?Человек с хорошей иммунной системой стал опасен!
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§ Victor Yang
Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12823
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.06.20 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
Совсем обалдели что-ли?Человек с хорошей иммунной системой стал опасен!

Так бывает. На носителя вирус не действует, но он в нём живёт.
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§ yudjin
Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6708
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.06.20 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
но он в нём живёт.

А герпес постоянно живет на губах, а стафилококков в носоглотке пруд пруди, а кишечная палочка на руках, а грибок на ногах... Это не значит, что надо людей изолировать, подозревать и бояться.
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§ Сергей_я
Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2950
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 18.06.20 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А герпес постоянно живет на губах, а стафилококков в носоглотке пруд пруди, а кишечная палочка на руках, а грибок на ногах... Это не значит, что надо людей изолировать, подозревать и бояться.

скока там у нас нашли уже. Больше 200 человек вроде. Почему ж никто из знакомых не болеет? Или маленький %?
У нас город маленький. Плюс есть бессимптомные - 79 человек, итого если не ошибаюсь в нашей области с вирусом столкнулось больше 350 человек.
Ну вот где они? у них отобрали средства связи, вывезли в изоляцию? Ни на одном форуме, нигде и никто не знает этих людей. Ни в соц.сетях нигде. Или нужно что б было за 500 человек, что б были знакомые знакомых?
Не отношусь к тем людям которые не верят в вирус, но с каждым днем вижу что походу есть всетаки какая-то выгода в кол-ве больных.
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§ Козлов я
Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1407
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.06.20 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Маркс
Re: Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 919
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 18.06.20 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Ну вот где они? у них отобрали средства связи, вывезли в изоляцию? Ни на одном форуме, нигде и никто не знает этих людей.

Таких людей много, только они переболели этим вирусом еще до всей этой шумихи, когда никто никого не спасал, все сами спасались как могли. Это было то время, когда в аптеках не было парацетамола, оксолиновой мази, зато маски лежали в свободном доступе. Люди заражались друг от друга толпами, просто считали, что это обычный грипп и не боялись так, как сейчас.

Если бы сейчас всем сделали тесты на антитела, тогда картина заболевания прояснилась бы, а без этого так и будем ждать увеличения количества зараженных. Но им, может, уже и взяться то неоткуда, жалкие остатки самых крепких дозаражаются.
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§ Victor Yang
Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12823
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.06.20 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
? у них отобрали средства связи, вывезли в изоляцию? Ни на одном форуме, нигде и никто не знает этих людей. Ни в соц.сетях нигде.

Если у тебя выявят - ты всем побежишь рассказывать и в соц.сети выкладывать?

Цитата:
yudjin:
А герпес постоянно живет на губах

Ты целуешься с каждым встречным?
Цитата:
yudjin:
а кишечная палочка на руках

Элементарно - мыть руки перед едой.
Цитата:
yudjin: а грибок на ногах...

Ты обмениваешься ногопожатиями с каждым встречным, в том числе и со всеми пассажирами общественного транспорта?

Вирус - неизвестен, в первую очередь. И уж лучше перебдеть, чем иметь высокую смертность. Да, некоторые меры потом окажутся неэффективными, но чтобы это доказать - нужно исследовать, анализировать и делать выводы. любые нормы основаны на опыте и прецедентах - хоть пожарные, хоть санитарные, хоть строительные. Опыта с этим вирусом пока нет - и все делают что могут.

Цитата:
Сергей_я:
Почему ж никто из знакомых не болеет?


Я думаю это лучше чем если это будет в каждой семье.

Но вот ощущение что это часть чьей-то программы - у меня есть. То есть после (или во время) пандемии должна быть подготовлена благоприятная почва для какого-либо бизнес-проекта. А у авторов этой программы уже всё готово для этого проекта. Если это так - очень впечатляют масштабы - ну не производители же масок или антисептика это придумали. Хотя... дело может и не в бизнес-проекте, а в переустройстве мировой экономики и во избежание мировой войны запустили этот вирус.

[Исправлено: Victor Yang, 18.06.2020 - 10:43]
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§ Елена Пикельная
Re: Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 391
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 18.06.20 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А герпес постоянно живет на губах, а стафилококков в носоглотке пруд пруди, а кишечная палочка на руках, а грибок на ногах... Это не значит, что надо людей изолировать, подозревать и бояться.

Позволю себе внести некоторую ясность. Чтобы зацепить вирус герпеса с чужих губ, надо с носителем целоваться. То же самое со стафилококком в носоглотке, только еще и поцелуй должен быть французским (шутка). Кишечная палочка на руках есть только у тех, кто, пардон, после посещения гальюна руки не моет (это серьёзно). Чтобы зацепить грибок надо с больным носить одни носки, ходить в одну баню или бассейн. А в случае с респираторными инфекциями достаточно подышать одним воздухом с носителем. Есть разница, правда? Нет, ну если задержать дыхание на время общения... У меня рекорд задержки дыхания (под водой) - 2 минуты 35 секунд. Но это в лучшие годы. Сейчас более полутора минут не выдержу. За полторы минуты можно успеть только поздороваться (без прикосновений). Всё остальное общение реально чревато. Совсем не принимать это во внимание нельзя.
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§ Сергей_я
Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2950
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 18.06.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если у тебя выявят - ты всем побежишь рассказывать и в соц.сети выкладывать?

Сразу может быть и нет, после болезни точно бы отписался. Тем более по идее при заболевании на раб.месте должны изолировать всю фирму или отдел. Уже поверьте если в этом отделе люди до 30-35 лет то 99% из этих людей непримерно об этом скажет, напишет и прочее.
Неужели ни в одном коллективе не находили больного? Вот тут не верю
Цитата:
Елена Пикельная:
А в случае с респираторными инфекциями достаточно подышать одним воздухом с носителем. Есть разница, правда?

Тогда почему мы боимся или выделяем бессимптомных? Ведь от них не больше опасности чем от человека с герпесом или грибком ног. Если с бессимптомным не жить вместе не есть с одной посуды, то по идее риск заражения чуть больше чем угодить под машину к примеру.
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§ Victor Yang
Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12823
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.06.20 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Ведь от них не больше опасности чем от человека с герпесом или грибком ног.

Да с чего ты взял? Вирус точно такой же - он живёт в носителе, распространяется точно так же, как и у симптомных - он просто не действует на носителя.
Цитата:
Сергей_я: Уже поверьте если в этом отделе люди до 30-35 лет то 99% из этих людей непримерно об этом скажет, напишет и прочее.
В этом возрасте люди уже соображают что если об этом скажешь - от тебя ещё долго будут дистанцироваться - "вдруг не долечился".

[Исправлено: Victor Yang, 18.06.2020 - 10:55]
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§ elektron
Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5220
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.06.20 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я уж было почти поверил, что в "светлом" будущем все болезни смогут лечить, кроме ОРЗ. А тут глядишь, на опыте безсимтомности короны, безсимтомное ОРЗ ещё можно вывести. :lol:
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