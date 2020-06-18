Цитата: Сергей_я:

? у них отобрали средства связи, вывезли в изоляцию? Ни на одном форуме, нигде и никто не знает этих людей. Ни в соц.сетях нигде.

Если у тебя выявят - ты всем побежишь рассказывать и в соц.сети выкладывать?



Цитата: yudjin:

А герпес постоянно живет на губах

Ты целуешься с каждым встречным?

Цитата: yudjin:

а кишечная палочка на руках

Элементарно - мыть руки перед едой.

Цитата: yudjin: а грибок на ногах...

Ты обмениваешься ногопожатиями с каждым встречным, в том числе и со всеми пассажирами общественного транспорта?



Вирус - неизвестен, в первую очередь. И уж лучше перебдеть, чем иметь высокую смертность. Да, некоторые меры потом окажутся неэффективными, но чтобы это доказать - нужно исследовать, анализировать и делать выводы. любые нормы основаны на опыте и прецедентах - хоть пожарные, хоть санитарные, хоть строительные. Опыта с этим вирусом пока нет - и все делают что могут.



Цитата: Сергей_я:

Почему ж никто из знакомых не болеет?



Я думаю это лучше чем если это будет в каждой семье.



Но вот ощущение что это часть чьей-то программы - у меня есть. То есть после (или во время) пандемии должна быть подготовлена благоприятная почва для какого-либо бизнес-проекта. А у авторов этой программы уже всё готово для этого проекта. Если это так - очень впечатляют масштабы - ну не производители же масок или антисептика это придумали. Хотя... дело может и не в бизнес-проекте, а в переустройстве мировой экономики и во избежание мировой войны запустили этот вирус.



[Исправлено: Victor Yang, 18.06.2020 - 10:43]