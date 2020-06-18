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Сергей_я:
? у них отобрали средства связи, вывезли в изоляцию? Ни на одном форуме, нигде и никто не знает этих людей. Ни в соц.сетях нигде.
Если у тебя выявят - ты всем побежишь рассказывать и в соц.сети выкладывать?
Цитата:
yudjin:
А герпес постоянно живет на губах
Ты целуешься с каждым встречным?
Цитата:
yudjin:
а кишечная палочка на руках
Элементарно - мыть руки перед едой.
Цитата:
yudjin: а грибок на ногах...
Ты обмениваешься ногопожатиями с каждым встречным, в том числе и со всеми пассажирами общественного транспорта?
Вирус - неизвестен, в первую очередь. И уж лучше перебдеть, чем иметь высокую смертность. Да, некоторые меры потом окажутся неэффективными, но чтобы это доказать - нужно исследовать, анализировать и делать выводы. любые нормы основаны на опыте и прецедентах - хоть пожарные, хоть санитарные, хоть строительные. Опыта с этим вирусом пока нет - и все делают что могут.
Цитата:
Сергей_я:
Почему ж никто из знакомых не болеет?
Я думаю это лучше чем если это будет в каждой семье.
Но вот ощущение что это часть чьей-то программы - у меня есть. То есть после (или во время) пандемии должна быть подготовлена благоприятная почва для какого-либо бизнес-проекта. А у авторов этой программы уже всё готово для этого проекта. Если это так - очень впечатляют масштабы - ну не производители же масок или антисептика это придумали. Хотя... дело может и не в бизнес-проекте, а в переустройстве мировой экономики и во избежание мировой войны запустили этот вирус.
[Исправлено: Victor Yang, 18.06.2020 - 10:43]