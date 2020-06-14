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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39116
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.06.20 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маленькие кусочки материи становятся символами абсурдизма. Под разноголосые песнопения о защите здоровья по этому самому здоровью наносятся неприкрытые удары. Причем наносится направленный удар по целым категориям работников.
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§ maxsaf
Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7093
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
1 га зеленых насаждений за 1 ч поглощает 8 л углекислого газа и выделяет в атмосферу количество кислорода, достаточное для поддержания жизнедеятельности 30 человек

Ну, вот же, можете когда хотите. И сколько гектар нужно на 300 000 человек? Правильно, 10 000. Не забывайте так же, что дерево не выделяет кислород зимой, и поглощает ночью, и тогда и этих 10 000 га станет недостаточно. На сегодняшний день хотя бы 100 га деревьев есть в городе? А ведь это в 100 раз меньше, чем нужно. А если добавить к этим 100 га еще одно дерево - намного легче станет в целом? Я не спорю о важности зеленых насаждений. Я пытаюсь вам обьяснить - что вы мыслите вообще не в тех категориях. Вы трясетесь за одно дерево возле театра, вместо того чтобы озаботиться посадкой лесов, или хотя бы выяснить - куда леса деваются. И тогда найдете ваш кислород))) ;-)
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§ maxsaf
Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7093
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Е-мае. Я же про автомобили забыл. Посчитаем?)))
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§ Маркс
Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
Маркс


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Сообщений: 919
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 16.06.20 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я пытаюсь вам обьяснить - что вы мыслите вообще не в тех категориях.

У вас линейное мышление, а оно более присуще искусственному интеллекту, поэтому нам, людям, вы ничего не можете объяснить. Именно поэтому и обратный процесс понимания человеческой логики вам труднодоступен.
Цитата:
maxsaf:
А если добавить к этим 100 га еще одно дерево - намного легче станет в целом?

Есть у нас, людей, такая притча о соломинке, переломившей хребет верблюду. Точно так же и одно дерево может изменить экологический баланс в городе. Может быть, то спиленное у драмтеатра дерево явилось катализатором какого-нибудь процесса, который впоследствии приведет к ухудшению экологической обстановки и возникновению какой-нибудь болезни, связанной с нехваткой кислорода.

Линейность вашего мыщления не позволяет вам выстроить вероятностные цепочки случайных распределений, свойственные человеческому мозгу. Поэтому вам проще чисто математически посчитать количество деревьев на 300 тысяч человек. Но в жизни бывает и так, что одно единственное дерево, под которым определенный человек смог избегнуть теплового удара, помогло изменить историю человечества.

Может быть, как раз в этот момент некая Сара Коннор где-нибудь прислонилась к прохладной коре недопиленного дерева и вдыхает кислород, который так необходим ее будущему сыну для формирования мозга, чтобы впоследствии успешно бороться с армией машин, о нашествии которых вы так неистово грезите.
Цитата:
maxsaf:
Е-мае. Я же про автомобили забыл. Посчитаем?)))

Конечно, считайте. Видно же, что вам этот процесс очень нравится. Только мыслить в нужных категориях не забывайте.
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§ ladas
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
ladas


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Сообщений: 2
Регистрация: 16.03.19
Отправлено: 17.06.20 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор видимо считает себя самым умным. А что ж тогда не понимает зачем нужны маски в учреждении когда нет посетителей? Кто-то из них может быть носителем вируса и не знать об этом, сам он нормально перенесет а тот кому не повезло с ним общаться может не перенести и умереть. Или это считается нормальным, как в джунглях выживает сильнейший? Поэтому они носят маски, не для камер и санкций, а для защиты от возможного вирусоносителя среди своих же сотрудников и не заразить посетителей. Ведь самый наименьший риск заражения считается учеными, это когда и инфицированный и здоровый оба в масках, тогда есть возможность что вирус не прицепится. Просто поразительно когда вот такие "умные" считают себя умнее ученых, опытных и квалифицированных врачей и других. А ведь люди со слабым здоровьем тоже хотят жить, а не бояться выходить на улицу из-за таких вот умников.
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§ Butch
Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 963
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.06.20 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ladas:
Кто-то из них может быть носителем вируса и не знать об этом, сам он нормально перенесет а тот кому не повезло с ним общаться может не перенести и умереть

И это называется естественный отбор. Не поймите превратно, но только благодаря ему Вы вообще существуете. Без отбора, жизнь, если бы вообще каким-то причудливым образом она появилась, ограничилась бы простейшими.
Цитата:
ladas:
А ведь люди со слабым здоровьем тоже хотят жить, а не бояться выходить на улицу из-за таких вот умников.

Правильно понимаю что Вы предлагаете людям с, в противовес, "не слабым" здоровьем сознательно ограничить себя ради людей со "слабым" здоровьем? Ок, а чем пожертвовали(-ют) вторые ради первых?
Ваши проблемы со здоровьем это ТОЛЬКО ВАШИ проблемы, и они никого больше не волнуют.
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§ elektron
Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5220
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.06.20 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ladas:
Кто-то из них может быть носителем вируса и не знать об этом, сам он нормально перенесет а тот кому не повезло с ним общаться может не перенести и умереть.

Точно самое с гриппом, только от него есть прививки. Но некоторые убеждены, что это чушь. И опять как в джунглях. Каждому своё.Цитата:
Butch:
Правильно понимаю что Вы предлагаете людям с, в противовес, "не слабым" здоровьем сознательно ограничить себя ради людей со "слабым" здоровьем?

Я бы сформулировал наоборот. Как в Швеции, людям со своими "болячками" рекомендовали ограничить себя. А остальные, или кому в принципе до одного места на эту корону, могли и могут свободно передвигаться. Тоесть, кто хочет, может сам себя изолировать. Да заражаемость в итоге высокая, но смертность относительно низкая. Не смотря на распространение вируса. Кстати в КЗ подобная ситуация.
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§ ladas
Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
ladas


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 16.03.19
Отправлено: 18.06.20 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Правильно понимаю что Вы предлагаете людям с, в противовес, "не слабым" здоровьем сознательно ограничить себя ради людей со "слабым" здоровьем? Ок, а чем пожертвовали(-ют) вторые ради первых?
Ваши проблемы со здоровьем это ТОЛЬКО ВАШИ проблемы, и они никого больше не волнуют.


Откуда вы знаете что у вас крепкое здоровье? За какой фрагмент в вашем ДНК зацепится вирус? А ваши близкие - родители, дети, братья, сестры? Кому из них повезет подцепить вирус легкого типа, а кому тяжелого? А вы себе сможете потом в утешение сказать, ничего страшного - естественный отбор...
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§ Маркс
Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 919
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 18.06.20 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ladas:
Поэтому они носят маски, не для камер и санкций, а для защиты от возможного вирусоносителя среди своих же сотрудников и не заразить посетителей.

Большинство масок, хлынувших на рынок во время ЧС, защищают только от пыли и загрязняющих веществ. Смысл их ношения как раз только для камер и от санкций. Смысл ношения перчаток вообще не понятен, ведь перчатками можно точно так же почесать нос или глаза и занести себе бациллу, а обеззаразить руки можно точно так же, как и перчатки.

И вот это постоянное мытье рук к чему? Вирус что-ли только на руки научился приземляться? Может он на голову сел, с головы перелез на подушку, а там уже и до носа или глаза ему рукой подать. Давайте мытье головы тоже поставим в санитарные правила и будем мыть сколько-то там раз в день. Можно специальные автоматические головомойки поставить у входов в заведения. Те, кто не в состоянии купить автоматику пусть ставят специальных головомойщиков на входе.

А еще можно шлюзовые камеры ставить, чтобы как в кино, зашел, тебя всего попшикали, продули, проветрили и впустили в нормальную среду. А то у нас какие-то непонятные полумеры по защите, маска и перчатки. Ладно зимой, а сейчас летом очень много открытых участков тела, которые можно и нужно обрабатывать санитарными средствами, не до всех самостоятельно и дотянешься. Так что есть куда двигаться. Всем здоровья.
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