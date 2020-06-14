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ladas:
Кто-то из них может быть носителем вируса и не знать об этом, сам он нормально перенесет а тот кому не повезло с ним общаться может не перенести и умереть.
Точно самое с гриппом, только от него есть прививки. Но некоторые убеждены, что это чушь. И опять как в джунглях. Каждому своё.Цитата:
Butch:
Правильно понимаю что Вы предлагаете людям с, в противовес, "не слабым" здоровьем сознательно ограничить себя ради людей со "слабым" здоровьем?
Я бы сформулировал наоборот. Как в Швеции, людям со своими "болячками" рекомендовали ограничить себя. А остальные, или кому в принципе до одного места на эту корону, могли и могут свободно передвигаться. Тоесть, кто хочет, может сам себя изолировать. Да заражаемость в итоге высокая, но смертность относительно низкая. Не смотря на распространение вируса. Кстати в КЗ подобная ситуация.