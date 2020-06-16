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§ NG.kz
Хождение по вертикали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39113
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.06.20 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исполнительная власть ведёт пропаганду и пытаются представить жителей соседних многоэтажек как людей не осознающих важность подготовки медицинских кадров, что подтверждает очередную попытку извратить суть проблемы и перевести спор в другую плоскость.
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§ elektron
Re: Хождение по вертикали
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5219
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.06.20 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Уже в 100500-й раз повторю - вам покажут объявление о проведении общественных слушаниях в каком-нибудь Ленинском Пути. То что вы его не видели - ваши проблемы.

Ну почему же, конечно если акиматовская земля, то пожалуй и общественных слушаний не нужно. Но опять таки, если только пятиэтажное здание по проекту, а возводят 9-ти этажное. Как бы в итоге не получилось, как с Рудненским колесом обозрения.
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§ Victor Yang
Хождение по вертикали
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12820
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.06.20 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
конечно если акиматовская земля, то пожалуй и общественных слушаний не нужно.

Нет, от собственника не зависит - слушания проводятся при любом строительстве, согласно Экологическому кодексу.
Цитата:
elektron:
Но опять таки, если только пятиэтажное здание по проекту, а возводят 9-ти этажное.

По проекту оно тоже 9-этажное. Иначе его просто не примут. Да и фундамент не выдержит. У жильцов претензии именно к проекту. Вернее, даже к вопросу о собственности этой земли - этот вопрос решит сразу все остальные.
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§ elektron
Хождение по вертикали
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5219
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.06.20 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
слушания проводятся при любом строительстве, согласно Экологическому кодексу.

Что то гложут меня смутные сомнения. Тогда каким образом понастроили на 5-ти этажках "мансарды", которые даже в проект не были включены?
Всё не то и всё не так, что то в этом веке... :lol:
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§ Victor Yang
Хождение по вертикали
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12820
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.06.20 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Тогда каким образом понастроили на 5-ти этажках "мансарды", которые даже в проект не были включены?

А что мешало? Жильцы не против, фундаменты были обследованы. Один этаж - это не четыре же.
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§ elektron
Хождение по вертикали
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5219
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.06.20 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А что мешало? Жильцы не против

А их точно спрашивали?
Цитата:
Victor Yang:
согласно Экологическому кодексу.

:lol: 8-)
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§ elektron
Хождение по вертикали
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5219
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.06.20 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и нормы вроде существуют, от 5-ти этажей лифты предусматриваются.
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§ Тот самый
Хождение по вертикали
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 787
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 17.06.20 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А что мешало?


А разве не должен быть установлен лифт в домах выше 5 этажей?
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§ elektron
Re: Хождение по вертикали
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5219
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.06.20 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
По проекту оно тоже 9-этажное. Иначе его просто не примут

Вот тут вопрос непонятный, из статьи
//Согласно генерального плана города Костанай, территориальное зонирование выделенного земельного участка обозначено как 3-5 этажная застройка.//
непорядок?
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§ Victor Yang
Хождение по вертикали
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12820
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.06.20 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Согласно генерального плана города Костанай, территориальное зонирование выделенного земельного участка обозначено как 3-5 этажная застройка.// непорядок?

Этот генеральный план - скорее схема. Там корректировки допускаются.
Цитата:
elektron:
А их точно спрашивали?

Если точно - не знаю насчет таких надстроек. В ЭК относительно капитального строительства сказано было. А эти шестые этажи - там пятым этажам только плюсом - крыша течь не будет. А остальным - капитальный ремонт во всём доме, включая коммуникации за счёт продажи квартир на новом этаже.

Цитата:
Тот самый:
А разве не должен быть установлен лифт в домах выше 5 этажей?

СП РК 3.02-101-2012*, п. 4.4.3.17:
Цитата:
Допускается при обосновании не предусматривать лифты при надстройке
существующих 5-ти этажных жилых зданий одним этажом. В зданиях, оборудованных
лифтом, допускается не предусматривать остановку лифта в надстраиваемом этаже
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§ elektron
Re: Хождение по вертикали
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5219
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.06.20 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Понятное дело - у них свои сроки. Если сорвут - кто отвечать будет? Жители многоэтажек не дадут документ о том что стройка остановилась по их вине.

А как же закон о нарушении тишины? жители многоэтажек тоже имеют право на сон. 8-)
Профайл
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