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§ NG.kz
Блок-посты снова устанавливают на трассах Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39113
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.06.20 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото и видео работ по установке блок-поста на трассе Костанай - Рудный присылают "НГ" очевидцы. Они сообщают со ссылкой на сотрудников полиции, что, как минимум, еще один блок-пост установлен на Аулиекольской трассе.
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§ Змея Подколодная
Re: Блок-посты снова устанавливают на трассах Костанайской...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1148
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 17.06.20 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Началось.
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§ Привет
Re: Блок-посты снова устанавливают на трассах Костанайской...
Привет


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 22.02.19
Отправлено: 17.06.20 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подождите 3 дня ёпт. Я ещё с РФ не приехал.
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§ Тот самый
Re: Блок-посты снова устанавливают на трассах Костанайской...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 787
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 17.06.20 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почти все заражённые - завозные из Астаны. Вот и закрыть её на карантин. Для чего блок-посты внутри области при работающих ЖД и летающих самолётах?
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§ Змея Подколодная
Блок-посты снова устанавливают на трассах Костанайской области
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1148
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 17.06.20 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Для чего блок-посты внутри области при работающих ЖД и летающих самолётах

Прикроют наверно лавочку.
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§ Victor Yang
Re: Блок-посты снова устанавливают на трассах Костанайской...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12820
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.06.20 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неспроста это. Путин сегодня тоже продлил просроченные миграционные документы до 15 сентября.
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