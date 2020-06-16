|Цитата:
elektron:
Согласно генерального плана города Костанай, территориальное зонирование выделенного земельного участка обозначено как 3-5 этажная застройка.// непорядок?
Этот генеральный план - скорее схема. Там корректировки допускаются.
Цитата:
elektron:
А их точно спрашивали?
Если точно - не знаю насчет таких надстроек. В ЭК относительно капитального строительства сказано было. А эти шестые этажи - там пятым этажам только плюсом - крыша течь не будет. А остальным - капитальный ремонт во всём доме, включая коммуникации за счёт продажи квартир на новом этаже.
Цитата:
Тот самый:
А разве не должен быть установлен лифт в домах выше 5 этажей?
СП РК 3.02-101-2012*, п. 4.4.3.17:
Цитата:
Допускается при обосновании не предусматривать лифты при надстройке
существующих 5-ти этажных жилых зданий одним этажом. В зданиях, оборудованных
лифтом, допускается не предусматривать остановку лифта в надстраиваемом этаже