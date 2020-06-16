Цитата: elektron:

конечно если акиматовская земля, то пожалуй и общественных слушаний не нужно.

Нет, от собственника не зависит - слушания проводятся при любом строительстве, согласно Экологическому кодексу.

Цитата: elektron:

Но опять таки, если только пятиэтажное здание по проекту, а возводят 9-ти этажное.

По проекту оно тоже 9-этажное. Иначе его просто не примут. Да и фундамент не выдержит. У жильцов претензии именно к проекту. Вернее, даже к вопросу о собственности этой земли - этот вопрос решит сразу все остальные.