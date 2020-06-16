Змея Подколодная В Казахстане 18 педагогов отправили на квалификационное тестирование вместо себя других людей #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1146

Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:49 И эти люди воспитывают подрастающее поколение. Днище. То с дипломом, распечатанным на принтере работают, то откровенное мошенничество. В силу скудного ума, тесты сдать самостоятельно не в состоянии, а надбавку к зарплате, ну очень уж хочется. И врагов не надо.