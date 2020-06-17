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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8648
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.06.20 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
веселый .
опять.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8648
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.06.20 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в Канаде старше 18 лет можно покупать, продавать, хранить и даже выращивать марихуану у себя дома.
веселая страна.
как Голландия в европе.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1406
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.06.20 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
1.0 которая? Боюсь огорчить - это ненадолго
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19407
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.06.20 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Или заигрывать? :lol:

Конечно... :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8648
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.06.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Конечно..


витамины кушай.
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


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Сообщений: 916
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 17.06.20 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Можете жить возле завода, обсадиться тремя кругами деревьев, и думать, что так вам легче дышится))
Если уж жить возле завода, то лучше обсадиться деревьями, чем чем медленно умирать в ожидании живительного ветерка из бразильских джунглей или сибирских болот. Но вам, конечно, лучше не сажать, не провоцировать развитие дендрофобии. Хотя эзотерические энергии уже пришли в движение, обрушив на ваше авто ближайшее дерево. Случайность? Не думаю. Просто не нужно было так рьяно принижать роль деревьев в городских условиях, защищая дровосеков.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8648
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.06.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес и его жена Ана Гарсия заразились коронавирусом.//

такие дела.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8648
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.06.20 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серик Бектурганов и Женис Нургалиев
просидели два срока в сенате.
зачем?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7093
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.06.20 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Если уж жить возле завода, то лучше обсадиться деревьями

И сколько вы лично посадили? Или чисто ля-ля?))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7093
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.06.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Но вам, конечно, лучше не сажать, не провоцировать развитие дендрофобии.

Отнюдь, недавно два сливовых деревца посадил - прижились, глаз радуют, а так то у меня взрослых плодовых деревьев штук 20, яблони, черешня, слива, и даже абрикосовое дерево. Яблоками можно целый табор накормить. А вот кислороду от них всех суммарно только мне одному и хватает. Так что поставок свежего воздуха вам не будет - сами себе сажайте))
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19407
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.06.20 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
сами себе сажайте))

Абрикосы и Ананасы... :lol: :oops:
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2632
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.06.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
может писать тут всё, что взбредёт

----Просто , он редкий балаболка .Одним словом - ботан .
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2632
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.06.20 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
зачем?

---А ты здесь на форуме - зачем??
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 916
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 17.06.20 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И сколько вы лично посадили? Или чисто ля-ля?))

Иногда достаточно посадить одного, чтобы спасти целые леса.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5212
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.06.20 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс: Если добавить к этому капиталистическую жажду наживы, то вера в светлое будущее вакцинированного человечества просто тает на глазах.


Ох уж ети треклятые капиталисты)) :lol:
Интересно, какие больше наживаются, зарубежные или местные? 8-) ))
Как и на колесе обозрения.
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