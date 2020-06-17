Анатолий Сальник Re: «Золотое звено» самоуправления #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 182

Регистрация: 23.01.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:14 Надо отдать должное, что рассматриваемая структура, созданная эмпирическим путём, попала в точку с проверкой её эффективности на системном уровне. Т. е. проверка формулами. Большая редкость. Кроме одной детали. Мы пишем о подсистеме в сложной иерархической системе, где целевая функция (цель) на разных уровнях не совпадают. И так будет до тех пор, пока общество сможет противостоять приватизации высшего эшелона власти. До этого, любые страдания, будут переливанием из пустого ...