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§ NG.kz
«Золотое звено» самоуправления
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39112
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.06.20 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чему учили нас территориальные комитеты самоуправления и почему урок не впрок? 30 лет назад, в самом начале 90-х годов прошлого века, а именно 11 мая 1990 года, 100 депутатов Кустанайского городского совета народных депутатов приняли единогласное решение о переходе к самоуправлению в жилых микрорайонах.
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§ Анатолий Сальник
Re: «Золотое звено» самоуправления
Анатолий Сальник


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 182
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 17.06.20 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо отдать должное, что рассматриваемая структура, созданная эмпирическим путём, попала в точку с проверкой её эффективности на системном уровне. Т. е. проверка формулами. Большая редкость. Кроме одной детали. Мы пишем о подсистеме в сложной иерархической системе, где целевая функция (цель) на разных уровнях не совпадают. И так будет до тех пор, пока общество сможет противостоять приватизации высшего эшелона власти. До этого, любые страдания, будут переливанием из пустого ...
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