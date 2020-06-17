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§ NG.kz
Карантин на национальном уровне предложили ввести депутаты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39111
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.06.20 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Мажилиса Меруерт Казбекова предложила правительству рассмотреть возможность введения дополнительных карантинных мер на национальном уровне. Также она отметила, что чаще всего люди жалуются на нехватку тестов на коронавирус.
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§ Козлов я
Re: Карантин на национальном уровне предложили ввести депутаты
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1406
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.06.20 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рассмотреть возможность введения дополнительных карантинных мер на национальном уровне

Вброс сделан. Зачет. 8-)
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§ Сергей_я
Карантин на национальном уровне предложили ввести депутаты
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2948
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 17.06.20 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Вброс сделан. Зачет.

Ждем, уже вероятность 99%, что будет ужесточение. Может не так сильно как в апреле. Если будет так же, то малому бизнесу можно сказать досвидос, а среднему можно сказать что вы след. на очереди.
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§ сайлау курманов
Re: Карантин на национальном уровне предложили ввести депутаты
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3843
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.06.20 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как отличить национальный уровень от государственной, последний раз так и было, а теперь по другому что ли хотят?
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§ Козлов я
Карантин на национальном уровне предложили ввести депутаты
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1406
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.06.20 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Как отличить национальный уровень от государственной, последний раз так и было, а теперь по другому что ли хотят?

Конечно по другому. Уровень то - национальный! Одну нацию посадят на ограничения, а другие будут кайфовать. :lol:
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§ electro
Карантин на национальном уровне предложили ввести депутаты
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 249
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 17.06.20 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это другое название режима ЧП, только без 42500
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