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§ NG.kz
Бояться не нужно, нужно знать!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39111
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.06.20 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВИЧ/СПИД по-прежнему остается одной из самых больших проблем в мире. Это заболевание коснулось жизни более 39 миллионов человек. И пусть в Казахстане эта угроза в основном касается уязвимых групп – потребителей инъекционных наркотиков, работников коммерческого секса, гомосексуалистов, заключенных, – но не факт, что в группу риска не попадет обычный человек.
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§ юля елиссева
Re: Бояться не нужно, нужно знать!
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1588
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 17.06.20 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//работников коммерческого секса, гомосексуалистов// - интересно, а нурлыботы к какой из этих двух категорий отноятся?
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