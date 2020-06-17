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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:53 ВИЧ/СПИД по-прежнему остается одной из самых больших проблем в мире. Это заболевание коснулось жизни более 39 миллионов человек. И пусть в Казахстане эта угроза в основном касается уязвимых групп – потребителей инъекционных наркотиков, работников коммерческого секса, гомосексуалистов, заключенных, – но не факт, что в группу риска не попадет обычный человек.

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