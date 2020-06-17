Цитата: признала, что недоверие населения к вакцинам пошло после закупа некачественных вакцин



Ну ещё бы. У ребёнка индийская БЦЖ проходила с сентября и до мая. Большая раковина, с гноем и пр., еще и рука болела почти всё это время. Что там вообще вкололи?!



До этого их классу ставили пробу Манту: у 20 или 21 человек из 26 прививка увеличилась сверх нормы (положительная реакция), отправили их в поликлинику проверяться на туберкулез. И вроде ни одного не нашли - прививка показала ложно. Наверняка тоже индийские.



Я помню у нас ставили пробы Манту советские/российские и тоже бывали ложные срабатывания, но 1-2-3 человека из класса, а здесь у большинства. Вот такое качество. Так что вполне можно понять антипрививочников - для начала пусть закупят хотя бы проверенные временем российские вакцины.



Цитата: Соответственно отсутствие прививки, это только риск для непривитого



Например, корь. У нас (взрослых) уже почти нет иммунитета от кори. И вспышек нет только потому, что привиты были массово все. И, наверное, поэтому когда с юга приезжают непривитые зараженные студенты, то и случаются вспышки. Последняя в Аркалыке была в прошлом году. Так что для сдерживания некоторых заболеваний нужна массовая вакцинация.