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§ NG.kz
Недоверие к вакцинам пошло после закупа некачественных препаратов - депутат
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39111
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.06.20 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Мажилиса Зауреш Аманжолова признала, что недоверие населения к вакцинам пошло после закупа некачественных вакцин. На обсуждение пригласили граждан, призывающих отказаться от обязательной вакцинации детей и отозвать принятый Мажилисом проект нового Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения.
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§ Тот самый
Re: Недоверие к вакцинам пошло после закупа некачественных...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 785
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 17.06.20 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
признала, что недоверие населения к вакцинам пошло после закупа некачественных вакцин


Ну ещё бы. У ребёнка индийская БЦЖ проходила с сентября и до мая. Большая раковина, с гноем и пр., еще и рука болела почти всё это время. Что там вообще вкололи?!

До этого их классу ставили пробу Манту: у 20 или 21 человек из 26 прививка увеличилась сверх нормы (положительная реакция), отправили их в поликлинику проверяться на туберкулез. И вроде ни одного не нашли - прививка показала ложно. Наверняка тоже индийские.

Я помню у нас ставили пробы Манту советские/российские и тоже бывали ложные срабатывания, но 1-2-3 человека из класса, а здесь у большинства. Вот такое качество. Так что вполне можно понять антипрививочников - для начала пусть закупят хотя бы проверенные временем российские вакцины.

Цитата:
Соответственно отсутствие прививки, это только риск для непривитого


Например, корь. У нас (взрослых) уже почти нет иммунитета от кори. И вспышек нет только потому, что привиты были массово все. И, наверное, поэтому когда с юга приезжают непривитые зараженные студенты, то и случаются вспышки. Последняя в Аркалыке была в прошлом году. Так что для сдерживания некоторых заболеваний нужна массовая вакцинация.
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