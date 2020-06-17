Сергей_я Карантин на национальном уровне предложили ввести депутаты #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2948

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:52 Цитата: Козлов я:

Вброс сделан. Зачет.

Ждем, уже вероятность 99%, что будет ужесточение. Может не так сильно как в апреле. Если будет так же, то малому бизнесу можно сказать досвидос, а среднему можно сказать что вы след. на очереди.