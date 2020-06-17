5555 Недоверие к вакцинам пошло после закупа некачественных препаратов - депутат #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 124

Регистрация: 02.03.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:58 Цитата:

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38956 В 2005 году противотуберкулезная вакцина сербского производства вызвала осложнения у более чем тысячи новорожденных казахстанцев. После расследования Министерство здравоохранения выплатило более 5 миллионов тенге по искам родителей пострадавших детей.Источник:

Итак разберем информацию озвученную депутатом...

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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38956?1592368665 "Я думаю, что сейчас уровень оснащения наших лечебных учреждений настолько высок, что любое осложнение, если об этом будет заявлено, будет тщательно расследовано, и причины будут установлены. Тот миф о плохих вакцинах возник тогда, когда у нас был эпизод с сербской вакциной. Конечно, после тех осложнений вышло недоверие населения к прививкам"Источник:





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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38956?1592368665 По ее словам, законопроект предусматривает жесткие меры наказания в отношении производителей, если действительно будет доказана их вина. Кроме того, предусмотрена ответственность за транспортировку, хранение вакцин и ответственность медперсонала при проведении прививок.Источник:



Вот по этим пунктам как раз и есть вопросы у всех:

1) ответственность предусмотрели в законе о здоровье.... Так эта ответственность, причем уголовная, давно предусмотрена в уголовном кодексе - "Халатность...". Проблема в том что у нас никто никогда не может доказать вину. Все невиноватые. Либо находят таких виноватых, что всем ясно - это козел отпущения.

2) проблема сейчас в Казахстане не в уровне оснащения лечебных учреждений, а в качестве и количестве мед. работников...

3) вам не кажется что упоминание о 5 млн. тенге выплаченных пострадавшим более чем 1000 детям это насмешка и довод в пользу антипрививочников??? Т.е. поломанную судьбу маленького человека в среднем оценили в 5 тыс. тенге (даже если в переводе на сегодняшние деньги это выйдет порядка 80-10 тыс. тенге - это смешно.)



И теперь главный вопрос. Кто-нибудь объясните мне логику... Как влияет неприветливость 10% детей в группе, если остальные привиты? Привитые либо не должны заболеть, либо легко перенесут заболевание. Если это не так то прививка неэффективна. Соответственно отсутствие прививки, это только риск для непривитого. Почему тогда ему запрещают посещать дошкольное учреждение под предлогом опасности для окружающих? (где логика?). Поймите большинство протестующих против закона не против прививок - они против отсутствия логики.



[Исправлено: 5555, 17.06.2020 - 11:25]