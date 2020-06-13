Елена Пикельная Re: Три такие разные задачи #2





(Журналисты) Сообщений: 390

Регистрация: 29.07.14 (Журналисты) Отправлено: - 11:49 У нас есть поступление наличных денег. Постоянная наша читательница и помощница Сания-ханум принесла в редакцию 10 000 тенге для Руслана Шепетовского.

И ещё радостная новость. Наш генеральный спонсор такси "Народное" полностью берёт на себя решение проблем с решетками на окна для семьи Нечаевых и на стиральную машину для Гульбану Ильясовой. Все адресные перечисления на счет этих участников проекта, которые уже сделаны или будут сделаны в течение тура, мы по правилам проекта, отдадим им.