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§ NG.kz
Три такие разные задачи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39110
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.20 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом туре три участника. У каждого из них - разные нужды. Кому-то нужно помочь обрести здоровье, кому-то - нормальные условия жизни.
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§ Victor Yang
Re: Три такие разные задачи
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12814
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.06.20 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
решеток на пластиковых окнах нет. Очень боимся за младших детей.

Решётки - глупость. Дорого и нерационально. К тому же это отрезанный путь эвакуации при пожаре. Ограничиьели открывания - самый оптимальный вариант.
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§ Елена Пикельная
Re: Три такие разные задачи
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 390
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 15.06.20 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас есть поступление наличных денег. Постоянная наша читательница и помощница Сания-ханум принесла в редакцию 10 000 тенге для Руслана Шепетовского.
И ещё радостная новость. Наш генеральный спонсор такси "Народное" полностью берёт на себя решение проблем с решетками на окна для семьи Нечаевых и на стиральную машину для Гульбану Ильясовой. Все адресные перечисления на счет этих участников проекта, которые уже сделаны или будут сделаны в течение тура, мы по правилам проекта, отдадим им.
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§ Елена Пикельная
Три такие разные задачи
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 390
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 17.06.20 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня в редакцию наш читатель Аман Аянов принес для Руслана Шепетовского 143 550 тенге. Спасибо!

[Исправлено: Елена Пикельная, 17.06.2020 - 15:24]
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