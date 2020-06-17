Добринцофф 17 домов и 7 социальных объектов останутся на день без холодной воды в Костанае #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 7332

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 10:11 Цитата: alex_60:

да, жизни в избушке, в городе Тобыле, не позавидуешь.

С точность до наоборот,многие жители скворечников которые сейчас без воды и не могут и не умыться ни в туалет сходить,очень хотели бы иметь такую резервную емкость,но не судьба,это же общежитие ,а не свой частный дом.