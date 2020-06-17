Недоверие к вакцинам пошло после закупа некачественных препаратов - депутат
Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.06.20 - 10:58
Депутат Мажилиса Зауреш Аманжолова признала, что недоверие населения к вакцинам пошло после закупа некачественных вакцин. На обсуждение пригласили граждан, призывающих отказаться от обязательной вакцинации детей и отозвать принятый Мажилисом проект нового Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. Читать новость
В 2005 году противотуберкулезная вакцина сербского производства вызвала осложнения у более чем тысячи новорожденных казахстанцев. После расследования Министерство здравоохранения выплатило более 5 миллионов тенге по искам родителей пострадавших детей. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38956
Итак разберем информацию озвученную депутатом... Цитата:
"Я думаю, что сейчас уровень оснащения наших лечебных учреждений настолько высок, что любое осложнение, если об этом будет заявлено, будет тщательно расследовано, и причины будут установлены. Тот миф о плохих вакцинах возник тогда, когда у нас был эпизод с сербской вакциной. Конечно, после тех осложнений вышло недоверие населения к прививкам"
По ее словам, законопроект предусматривает жесткие меры наказания в отношении производителей, если действительно будет доказана их вина. Кроме того, предусмотрена ответственность за транспортировку, хранение вакцин и ответственность медперсонала при проведении прививок.
Вот по этим пунктам как раз и есть вопросы у всех: 1) ответственность предусмотрели в законе о здоровье.... Так эта ответственность, причем уголовная, давно предусмотрена в уголовном кодексе - "Халатность...". Проблема в том что у нас никто никогда не может доказать вину. Все невиноватые. Либо находят таких виноватых, что всем ясно - это козел отпущения. 2) проблема сейчас в Казахстане не в уровне оснащения лечебных учреждений, а в качестве и количестве мед. работников... 3) вам не кажется что упоминание о 5 млн. тенге выплаченных пострадавшим более чем 1000 детям это насмешка и довод в пользу антипрививочников??? Т.е. поломанную судьбу маленького человека в среднем оценили в 5 тыс. тенге (даже если в переводе на сегодняшние деньги это выйдет порядка 80-10 тыс. тенге - это смешно.)
И теперь главный вопрос. Кто-нибудь объясните мне логику... Как влияет неприветливость 10% детей в группе, если остальные привиты? Привитые либо не должны заболеть, либо легко перенесут заболевание. Если это не так то прививка неэффективна. Соответственно отсутствие прививки, это только риск для непривитого. Почему тогда ему запрещают посещать дошкольное учреждение под предлогом опасности для окружающих? (где логика?). Поймите большинство протестующих против закона не против прививок - они против отсутствия логики.
Victor Yang: Чем больше непривитых - тем больше вероятность распространения среди них.
Воооот... Мы за что боремся? За здоровье или за галочку, что победили? Если за здоровье, то действовать нужно другими методами. Вливать кучу бабла и организовывать и контролировать систему вакцинации с прозрачной системой общественного мониторинга. И обязательной публикацией результатов как положительных, так и отрицательных. Вот тогда недоверие у населения будет снижаться и отказников будет становится меньше. В том варианте который дают сейчас это больше похоже на - "А не будут брать... Отключим газ (Бриллиантовая рука)"
5555: Вливать кучу бабла и организовывать и контролировать систему вакцинации с прозрачной системой общественного мониторинга. И обязательной публикацией результатов как положительных, так и отрицательных.
Ничего этого они делать не будут.Это долго и муторно,а деньги зарабатывать нужно уже сейчас. Мин.здрав отвалит кучу бабла зарубежной частной лавочке,отмоют денежек и ладушки.Это конечно же удручает,но такова реальность.
5555: с прозрачной системой общественного мониторинга.
Хватит уже это клише использовать. Что значит "общественный мониторинг"? Как это вообще? Единственный ответ - предоставить все документы. Но ведь найдутся и те кто скажет что документы поддельные или что "по бумагам всё чисто, а на самом деле...". Или предлагаете проводить независимую экспертизу? За чей счёт это будет? Кто это будет контролировать? Будет ли доверие представителю "общественности"? В государстве не 20 человек чтобы всё так просто было - для этого и законы, и подзаконные акты и прочее и прочее. Такой мониторинг ещё возможен если вопрос касается небольшой группы людей и они выделяют представителя которому доверяют.
Возможно виноват разный "понятийный" аппарат... Я имею ввиду систему при которой любой желающий может в свободном доступе найти документы позволяющие проследить решения уполномоченных лиц с указанием ответственных и границ их ответственности, а так же все действия с самими вакцинами, начиная с момента принятия решения о необходимости выбора вакцины до проведения самой прививки. Т.е. если производитель хочет поставлять вакцину, то на каждой дозе (либо минимальной возможно таре) должен быть уникальный код по которому я как получатель вакцины могу проследить весь путь вплоть до принятия решения о закупе вакцины (по типу вин кода на машине). И на каждом этапе должен быть конкретный ответственный (не группа лиц или организация) который своей свободой будет отвечать за исполнение свои обязанностей на данном этапе. Вот при такой системе 100% из отказников выйдут большая часть.
5555: ак влияет неприветливость 10% детей в группе, если остальные привиты? Привитые либо не должны заболеть, либо легко перенесут заболевание. Если это не так то прививка неэффективна. Соответственно отсутствие прививки, это только риск для непривитого. Почему тогда ему запрещают посещать дошкольное учреждение под предлогом опасности для окружающих? (где логика?). Поймите большинство протестующих против закона не против прививок - они против отсутствия логики.
А логика, на самом деле, очень простая: 95% привитых детей работают, как естесственный щит для остальных непривитых 5%. И чем выше процент непривитых в группе, тем выше вероятность, что непривитые заболеют.
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