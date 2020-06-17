Цитата: Маркс:

Но вам, конечно, лучше не сажать, не провоцировать развитие дендрофобии.

Отнюдь, недавно два сливовых деревца посадил - прижились, глаз радуют, а так то у меня взрослых плодовых деревьев штук 20, яблони, черешня, слива, и даже абрикосовое дерево. Яблоками можно целый табор накормить. А вот кислороду от них всех суммарно только мне одному и хватает. Так что поставок свежего воздуха вам не будет - сами себе сажайте))