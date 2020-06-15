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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19406
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.06.20 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ветра нету. Солнце светит... 8-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8648
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где. Не вижу.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19406
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.06.20 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Где. Не вижу.

Да вот, был - полдень.

Сильно Солнце - яркое... :lol: :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8648
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.20 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да вот, был -

Тебе везёт.
У тебя фотик есть.
Мы то тут.. Ну только помидор.
Олигарх.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19406
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.06.20 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то опять никого нет на сайте,
С 18.35 часов... :-x
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8648
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Что то опять никого нет на сайте, С 18.35 часов...


задай этот вопрос модераторам.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8648
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с праздником.
Международный день африканского ребенка.
в Германии это выходной наверное.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19406
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.06.20 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в Германии это выходной наверное.

Да, Алекс, Спасибо!... :lol: :oops: :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8648
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.06.20 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
День провозглашения Республики Исландия.
сегодня твой день.
ты же там был.
как мне сказали.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19406
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.06.20 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
как мне сказали.

Да, с внучкой, были... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19406
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.06.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашёл это фото,на просторах Радикала.

Сразу - узнал, это КОстанай... :lol: :-o :oops:
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