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§ NG.kz
Рассылку о повышении НДС и КПН прокомментировал вице-премьер
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39109
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.06.20 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов прокомментировал рассылку в WhatsApp о возможном повышении ставок налога на добавленную стоимость и корпоративного подоходного налога.
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§ Сергей kst
Re: Рассылку о повышении НДС и КПН прокомментировал вице-премьер
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 17.06.20 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
создана рабочая группа для выработки предложений по совершенствованию налогообложения и повышению доходов бюджета.
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38955
Паситесь, мирные народы...
Ну естественно,с кого они еще будут бюджет пополнять,не с подконтрольных же семейке "нац.компаний".Вот именно сейчас,нам просто необходимо повышение НДС и КПН. Раздали по 42500,списали триллионы,а теперь реверс.Молодцы!! Народ оценит.
Все же,как хорошо они устроились.Теперь чуть что-военное положение и амба.Ни митингов ни демонстраций-коронавирус не дремлет!Сиди и не чирикай.
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§ Козлов я
Рассылку о повышении НДС и КПН прокомментировал вице-премьер
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1401
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.06.20 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
Теперь чуть что-военное положение и амба.Ни митингов ни демонстраций-коронавирус не дремлет!Сиди и не чирикай.
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