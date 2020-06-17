Сергей kst Re: Рассылку о повышении НДС и КПН прокомментировал вице-премьер #1





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Регистрация: 01.04.20 (Пользователи) Отправлено: - 11:03 Цитата:

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38955 создана рабочая группа для выработки предложений по совершенствованию налогообложения и повышению доходов бюджета.Источник:

Ну естественно,с кого они еще будут бюджет пополнять,не с подконтрольных же семейке "нац.компаний".Вот именно сейчас,нам просто необходимо повышение НДС и КПН. Раздали по 42500,списали триллионы,а теперь реверс.Молодцы!! Народ оценит.

Все же,как хорошо они устроились.Теперь чуть что-военное положение и амба.Ни митингов ни демонстраций-коронавирус не дремлет!Сиди и не чирикай.