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≡ 17 домов и 7 социальных объектов останутся на день без холодной воды в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
17 домов и 7 социальных объектов останутся на день без холодной воды в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39109
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.06.20 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщила пресс-служба ГКП "Костанай-Су", необходимость в прекращении подачи питьевой воды возникла в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул. Баймагамбетова.
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§ alex_60
Re: 17 домов и 7 социальных объектов останутся на день без...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8644
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.06.20 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жалко, в списке нету.
надо бы счетчики холодной воды.
почистить.
горячей.
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§ Добринцофф
17 домов и 7 социальных объектов останутся на день без холодной воды в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7332
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.06.20 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ЗТБ на той неделе то же воду каждый день с 9 до 18 отключали,ремонтные работы были.
Вот как раз и пригодилась резервная емкость на крыше,открыл краник и вода во всём доме есть,красота,это вам не в скворечнике сидеть ждать когда добрый дядя водичку даст.
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§ alex_60
17 домов и 7 социальных объектов останутся на день без холодной воды в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8644
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.06.20 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, жизни в избушке, в городе Тобыле, не позавидуешь.
резервная емкость, краник..
ужас какой то.
первый век до нашей эры.

[Исправлено: alex_60, 17.06.2020 - 09:59]
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§ Добринцофф
17 домов и 7 социальных объектов останутся на день без холодной воды в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7332
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.06.20 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да, жизни в избушке, в городе Тобыле, не позавидуешь.

С точность до наоборот,многие жители скворечников которые сейчас без воды и не могут и не умыться ни в туалет сходить,очень хотели бы иметь такую резервную емкость,но не судьба,это же общежитие ,а не свой частный дом.
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§ alex_60
17 домов и 7 социальных объектов останутся на день без холодной воды в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8644
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.06.20 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
о

я жду когда отключат.
вода всегда есть.
и горячая и холодная.
свет, газ.
а в избушке резервная емкость и краник.
ну кое кто еще и колодец засыпал.
типа не деревня же.
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