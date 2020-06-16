abaika95 Хождение по вертикали #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4178

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:05 Цитата-/Не припоминаю такого же вопроса при обсуждении плакатов и пикетов в США. Там это другое, да?)/







Да это как раз другое) США любит лезть в другие страны с упрёком как у нас проводят и не проводят митинги и как у нас полиция пикеты разгоянет,вот пусть теперь на собственном примере показывают) получается пока не очень убедительно )











Цитата-/Ух ты. А в штатах?/



Ух ты) а в Штаты мы не можем послать печенье чтобы его раздали митингующим) и также послать вооруженный корпус по защите демократии и "свободы слова") также нет у нас в США своего карманного СМИ которые будет бегать на митингах и опрашивать почему люди недовольны властью президента Америки) а вот они к нам все это могут прислать) в том и разница) или вам как маленькому обьеснять это надо?





И пример о локальном пикете недовольных граждан двора и митингов против полицейского произвола по моему разные вещ и) и когда я писал что в данной ситуации до суда проводить пикеты это давление,я имел ввиду что это давление на общественное мнение и на суд (что может обернуться негативно против пикетирующих) а не на власть



[Исправлено: abaika95, 17.06.2020 - 10:06]