Цитата: abaika95:

Я одно не пойму если до суда ещё неделя к чему плакаты и пикеты?) В своих доводах не уверены?)

В доводах уверены, они в документах.



Плакаты и пикеты это реакция на глупую и откровенно провокационную акиматовскую попытку выставить жителей противниками студентов и медицины в целом.

На попытку повлиять на жителей с помощью ветеранов.

Вот и жители вынуждены тратиться и демонстрировать свою позицию, в том числе приглашая СМИ.



Посмотрите сюжет Алау и Qostanai, откровенное отрабатывание госзаказа, сюжеты показаны с одной стороны как всё хорошо.



На самом деле всё ещё хуже чем проблема жителей многоэтажек. Это будут бездарно потраченные бюджетные деньги.