сайлау курманов Re: Группу карагандинцев, обманувших пенсионеров в Рудном,... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3842

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:49 Я просто в восторге нынешним продолжателям дела Остапа Бендера, сдается мне главариха по подписке, а пешки в изоляторе. Пока этих буду судить главариха сколотит банду и поедет в лисаковку или качары, там пенсионеров ещё больше и все жироватые