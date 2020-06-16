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§ NG.kz
Хождение по вертикали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39105
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.06.20 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исполнительная власть ведёт пропаганду и пытаются представить жителей соседних многоэтажек как людей не осознающих важность подготовки медицинских кадров, что подтверждает очередную попытку извратить суть проблемы и перевести спор в другую плоскость.
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§ Козлов я
Re: Хождение по вертикали
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1398
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 16.06.20 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нарушение первое:
Нарушение второе:
Нарушение третье:

И где у нас прокурор,следящий за законностью? Ах,да... там же где и был, в пятой палате... :-)
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§ ирония
Re: Хождение по вертикали
ирония


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 31.03.12
Отправлено: 16.06.20 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы жители, что сплотились! Если есть сплоченность, до больше вероятности отстоять свои права.Может быть , если будет больше обращений народа, как то власть начнет согласовывать градостроительные , озеленительные и др. работы по благоустройству с учетом мнения жителей нашего города? Ведь уже смотреть тошно на абсурдность некоторых проектов.Главное, чтобы была поддержка жителей домов. Желаю вам успеха!
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§ elektron
Хождение по вертикали
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5211
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.20 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
в пятой палате...

В следующей наверное? :lol:
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§ abaika95
Re: Хождение по вертикали
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4177
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.06.20 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Назначено предварительное судебное заседание с участниками процесса на 22.06.2020 года в 15-00 часов/




Я одно не пойму если до суда ещё неделя к чему плакаты и пикеты?) В своих доводах не уверены?)
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§ electro
Re: Хождение по вертикали
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 248
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 16.06.20 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
В следующей наверное? :lol:

следующая за акимами...
:lol:
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§ peshexod
Re: Хождение по вертикали
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3549
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 16.06.20 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я одно не пойму если до суда ещё неделя к чему плакаты и пикеты?) В своих доводах не уверены?)

В доводах уверены, они в документах.

Плакаты и пикеты это реакция на глупую и откровенно провокационную акиматовскую попытку выставить жителей противниками студентов и медицины в целом.
На попытку повлиять на жителей с помощью ветеранов.
Вот и жители вынуждены тратиться и демонстрировать свою позицию, в том числе приглашая СМИ.

Посмотрите сюжет Алау и Qostanai, откровенное отрабатывание госзаказа, сюжеты показаны с одной стороны как всё хорошо.

На самом деле всё ещё хуже чем проблема жителей многоэтажек. Это будут бездарно потраченные бюджетные деньги.
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§ peshexod
Re: Хождение по вертикали
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3549
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 16.06.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Строители пытались работать вчера ночью, но жители вызвали полицию и патрульные составили протокол.
Пока суд да пересуд, они стараются освоить бабло.
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§ electro
Хождение по вертикали
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 248
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 16.06.20 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Посмотрите сюжет Алау и Qostanai,

дайте ссылки
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§ abaika95
Хождение по вертикали
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4177
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.06.20 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Плакаты и пикеты это реакция на глупую и откровенно провокационную акиматовскую попытку выставить жителей противниками студентов и медицины в целом.На попытку повлиять на жителей с помощью ветеранов.Вот и жители вынуждены тратиться и демонстрировать свою позицию, в том числе приглашая СМИ.Посмотрите сюжет Алау и Qostanai, откровенное отрабатывание госзаказа, сюжеты показаны с одной стороны как всё хорошо./




Так вы тоже же СМИ пользуетесь)
Тут пишите и материалы не однобоко показываете)
Выходите на республиканские СМИ там точно не однобоко покажут) кто мешает?

Но митинги это уже давление)
Нехорошо) сами настроете против себя народ)
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