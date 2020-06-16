/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 796 из 796«1...794795796
§ Змея Подколодная
Флуд и оффтопик (часть 4)
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1146
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 16.06.20 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что время с нами делает!(восклицание со скорбью в голосе, со слезой во взоре

Гады годы)
Профайл

§ Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1215
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 16.06.20 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Что время с нами делает!(восклицание со скорбью в голосе, со слезой во взоре


Цитата:
Змея Подколодная:
Гады годы)

Что одна, что вторая... Не превращайте "Флуд и офф..." в серпентарий - и жизнь заиграет другими красками... 8-) 8-) 8-)
Профайл

* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4176
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.06.20 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Мой сарайчик/




А что уже съехали с ЖК?) Молодец,растёте

На трудовые шиши надеемся)
Профайл

§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1814
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 16.06.20 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Что одна, что вторая... Не превращайте "Флуд и офф..." в серпентарий - и жизнь заиграет другими красками..



"Что одна, что вторая..." Что за бред?
Наши немногочисленные посты уж никак не тянут на злобу, враждебность и т.п.
В отличие от Ваших!
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2630
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.06.20 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
На трудовые шиши

---Дедушка Канады наследство оставил!! :lol: :lol:
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2630
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.06.20 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
уже съехали с ЖК

---Пока нет - там внутренние работы ещё доделать надо .Жарюсь в квартире .
Профайл

§ Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1215
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 16.06.20 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
В отличие от Ваших!

Мадам! Давайте не будем...
Профайл

§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1814
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 16.06.20 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Мадам! Давайте не будем...



Как это? Как это? Как это? Не будем...
А зачем тогда начинал, язвил, пытался задеть? Или заигрывать? :lol: ;-)
Выставлял "девушкой из деревни"? (Интересно, форумчане-завсегдатаи тоже во мне "деревню" видят?
Ишь, ты!
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7088
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Наслаждаемся летом! Лето - это маленькая жизнь!

Чем именно занимаетесь? Я с детьми по вечерам в подобие гольфа перед домом играю))
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5211
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.20 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Интересно, форумчане-завсегдатаи тоже во мне "деревню" видят?

Каждый видит, то что видеть хочет. Не стоит на этом заостряться. ;-)
Мне все форумчане по своему интересны. Но тебя я всегда рад "видеть" и читать. :-)
Профайл

§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1398
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 16.06.20 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Как это? Не будем... А зачем тогда начинал,

А начинал с объявления...


;-)
Профайл

§ Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1215
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 16.06.20 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Выставлял "девушкой из деревни"?

А где тут "злоба и враждебность"? Или как в "инсте" и ВК? Все, кто не хлопает в ладоши очередному посту/комменту,
автоматически считаются "злобными и враждебными"??? :-o 8-) :lol:
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2630
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.06.20 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
На трудовые шиши надеемся
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 796 из 796«1...794795796
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 2, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 2
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 48
Пользователей: 1
Всего: 49

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 49 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 79 Ko -
^ Наверх