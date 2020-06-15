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§ NG.kz
В каких областях Казахстана усилили карантин
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39105
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.06.20 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу в нескольких регионах Казахстана продлили карантинные меры. Врачи заявляют о росте случаев заражений коронавирусом. Как и где усилили или продлили ограничительные меры, в материале Tengrinews.kz.
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§ elektron
В каких областях Казахстана усилили карантин
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5211
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.20 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
с 20-го июня 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию.

Наверное немцы решили сначала посмотреть на этот эксперимент и только с конца августа (читать начало сентября) планируют открыть туры. Хотя Европа в принципе уже открыта. Первые немецкие туристы уже вылетели на Болиары. Лично меня тоже уже всё это доставать начинает. ;-)

[Исправлено: elektron, 16.06.2020 - 16:14]
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§ Сыкымы
В каких областях Казахстана усилили карантин
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1215
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 16.06.20 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
потерпите)

Да я, кагбэ, и не жажду... Внутри страны ограничения ослабили и уже помчались по городам и весям любители "погостить", "навестить", "отпраздновать" или "проводить в последний путь". Уже и назад вернулись и "напривозили". А если ещё и границы открыть...

[Исправлено: Сыкымы, 16.06.2020 - 21:33]
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