Цитата: Змея Подколодная:

с 20-го июня 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию.

Наверное немцы решили сначала посмотреть на этот эксперимент и только с конца августа (читать начало сентября) планируют открыть туры. Хотя Европа в принципе уже открыта. Первые немецкие туристы уже вылетели на Болиары. Лично меня тоже уже всё это доставать начинает.



[Исправлено: elektron, 16.06.2020 - 16:14]