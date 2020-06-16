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≡ Фигуранты уголовного дела по рудненскому колесу отказались от заключения процессуального соглашение с гособвинением		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Фигуранты уголовного дела по рудненскому колесу отказались от заключения процессуального соглашение с гособвинением
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39105
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.06.20 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 16 июня, в суде №2 Костаная продолжился процесс над семью подсудимыми. В их числе — руководитель отдела строительства акимата Рудного Динмухамбет Тлеуов и юрист ТОО «АлатауГорСтрой» Александр Гаврильчик, представители заказчика и подрядчика на строительстве скандального аттракциона.
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§ Змея Подколодная
Re: Фигуранты уголовного дела по рудненскому колесу отказались...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1146
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 16.06.20 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
, которое полностью называется процессуальным соглашением о признании вины, почти никто из участников процесса не собирается

А ребята полны оптимизма. Но в нашей стране возможно все, кто знает, кто знает....)
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§ maxsaf
Re: Фигуранты уголовного дела по рудненскому колесу отказались...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7088
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

По крайней мере одному удалось раскусить систему: признать, упростить, выйти на минималках, и затем продолжить дело в качестве опытного наставника :lol:
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§ сайлау курманов
Re: Фигуранты уголовного дела по рудненскому колесу отказались...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3842
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.06.20 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера адвокат Ефремова заявил, что его подзащитный может отделаться условным сроком, потому что весь артистический бомонд Москвы заручился поддержкой и гарантирует что больше такого не будет. Потерпевшие от этих слов остались разинутыми ртами и не знали что ответить
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§ elektron
Re: Фигуранты уголовного дела по рудненскому колесу отказались...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5211
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.20 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Вчера адвокат Ефремова заявил, что его подзащитный может отделаться условным сроком, потому что весь артистический бомонд Москвы заручился поддержкой и гарантирует что больше такого не будет.

А чем он хуже вашего 71-го летнего дедка? Или теперь только за "известность" стрелять? 8-)
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§ elektron
Фигуранты уголовного дела по рудненскому колесу отказались от заключения процессуального соглашение с гособвинением
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5211
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.20 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Один из них - бывший руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата Аркалыка Калимарден Садыков.//
Ну куда ему теперь с подводной лодки? Только с его разрешения же, вообще можно что либо такое "грандиозное" провернуть было, или не последняя инстанция?
ПС: точнее с его разрешения цитата://В их числе — руководитель отдела строительства акимата Рудного Динмухамбет Тлеуов// :oops:

[Исправлено: elektron, 16.06.2020 - 16:30]
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§ abaika95
Фигуранты уголовного дела по рудненскому колесу отказались от заключения процессуального соглашение с гособвинением
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4176
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.06.20 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Вчера адвокат Ефремова заявил/




Очень в тему)
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