elektron Фигуранты уголовного дела по рудненскому колесу отказались от заключения процессуального соглашение с гособвинением #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5211

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:24 //Один из них - бывший руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата Аркалыка Калимарден Садыков.//

Ну куда ему теперь с подводной лодки? Только с его разрешения же, вообще можно что либо такое "грандиозное" провернуть было, или не последняя инстанция?

ПС: точнее с его разрешения цитата://В их числе — руководитель отдела строительства акимата Рудного Динмухамбет Тлеуов//



[Исправлено: elektron, 16.06.2020 - 16:30]