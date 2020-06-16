ирония Re: Хождение по вертикали #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 59

Регистрация: 31.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:14 Молодцы жители, что сплотились! Если есть сплоченность, до больше вероятности отстоять свои права.Может быть , если будет больше обращений народа, как то власть начнет согласовывать градостроительные , озеленительные и др. работы по благоустройству с учетом мнения жителей нашего города? Ведь уже смотреть тошно на абсурдность некоторых проектов.Главное, чтобы была поддержка жителей домов. Желаю вам успеха!