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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8637
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Интересно девки пляшут. По четыре штуки в ряд...//
не , это не я.
на слух просто.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8637
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Миннеаполис, Миннесота,
СШАвторник 00:00
Ясно23°C |
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7086
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Это что такое было? Сарказм

Уже не важно. Я смог до вас донести свою мысль, это же очевидно. Насчет абсолютной важности для людей лесов, а не пары деревьев лично у вас под окном. Это тоже важно, безусловно, и есть много причин тому. Но если речь заходит конкретно о кислороде - то это сотни тысяч гектаров, а не одно-два. И вы меня правильно поняли. Цифры то ваши. Вы нашли сами цифру 30 человек - гектар леса. Никогда это больше не забудете. ;-)
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 1992
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Нет. Но хочу услышать мнение по любому вопросу. Только чтобы оно было личное.


Чёта вы невнимательны, пожалуйста на днях обсуждали заметку от 12.06.2020 года, что там можете сказать.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38918
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8637
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Сарказм или выпимши?


ночь. лес. какой сарказм?
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1992
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да, я тоже бы хотел хоть раз услышать ТВОЁ мнение, а не копипасту, хоть по одному вопросу.


Про высказывание мнения, пруфы и копипасту и.т.д. своё мнение говорил в 2018 году, цитирую отрывки:

Я за конструктивную дискуссию и никогда не навязываю своё мнение другим, придерживаясь принципа сколько людей, столько и мнений, то есть у каждого своя собственная точка зрения на что либо, пусть высказывают. В настоящее время различной информации, новостных каналов много, все данные можно перепроверить и вывести оппонента на чистую воду...

На счёт оперирования цифрами, данными, на форуме отдельные товарищи постоянно твердят говори своими словами, без пруфов, копирайта, ссылок, однако, в свою очередь сами этим грешат. Но зачастую не оперируют конкретными данными, цифрами, ссылками, видимо им проще всё отрицать, не утруждая себя осуществлением анализов, сопоставлении для объективности. Например есть мировой рейтинг индекс восприятия коррупции, со своими прозрачными критериями, которые общепризнаны, все страны его используют в деятельности, где мы занимаем 122 место, это не оспаривается. Но различные ведомства внутри страны иногда рисуют цифры для создания мнимого благополучия, что в России, что у нас, типа Росстата, Минэкономразвития и.т.д. аналогичные у нас тоже есть. Вот говорят официально инфляция у нас в коридоре порядка 5-7%, к концу года ожидают увеличения на 2%, при этом, если у простых граждан провести опрос в реальной жизни, то наверное выскажут разные данные, возможно более 10%...

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=24736&start=15#comment_1
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8637
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то ветер сегодня...
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 1992
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Россия безнадежно отстала от США в космической гонке, открытая часть бюджета «Роскосмоса» на 2020 год составляет 2,38 миллиарда долларов, а НАСА 22,2 миллиарда долларов. Последние на следующий год увеличат бюджет до 25,2 миллиардов долларов, в связи с поэтапной реализацией лунной программы, в 2024 году астронавты НАСА высадятся на луне, Роскосмос только 2029 году планирует облёт на Орле, лет десять разрабатывают, в 2013 году из пластика сделали, дальше волокитство пошло. Теперь высадку космонавтов планируют в 2030 году, там возможно и полезных ископаемых к тому времени не останется, США всё вывезут.

Подробнее за "Орёл" здесь: https://ria.ru/20200213/1564630880.html


Обсуждали 10 дней тому назад. При этом иногда без пруфов (ссылок) просто невозможно обойтись, чтобы прояснить истину, правду, постом выше отмечал в 2018 году, что информации различной много, в том числе и порожняка. За тот-же Орёл якобы разрабатывают с 2009 года, а позже вообще заявляют, что разрабатываемого Роскосмосом нового российского пилотируемого корабля «Орел» в настоящее время нет даже на бумаге, чертежей нет. Об этом «Огоньку» сообщил летчик-космонавт, герой России Федор Юрчихин.

Подробнее здесь: https://www.gazeta.ru/science/news/2020/06/08/n_14524225.shtml
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 913
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 16.06.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Насчет абсолютной важности для людей лесов, а не пары деревьев лично у вас под окном.

Жаль, что вы так ничего и не поняли. Вам нужно повторить старый школьный курс физики и химии, чтобы уяснить, чем отличается одно дерево под окном от наличия джунглей где-то далеко в Бразилии. Это отличается примерно так же, как жить рядом с алюминиевым заводом в Красноярске и на девственном дальневосточном гектаре.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2627
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.06.20 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Миннеаполис, Миннесота, СШАвторник 00:00 Ясно23°C |

Цитата:
ночь. лес. какой сарказм''Код:
'.base64_decode(''.base64_encode(stripslashes('--что то ветер сегодня...')).'').'
''----Что это ?? Зачем это ? О чем это вообще ??
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8637
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сарайка.
Проснулась
Ну подумай
.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2627
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.06.20 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

-----Записки сумасшедшего??
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1812
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 16.06.20 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Записки сумасшедшего??



Он флуд приватизировал и теперь считает, что может писать тут всё, что взбредёт
Года два назад он ещё мыслил здраво.
Что время с нами делает!(восклицание со скорбью в голосе, со слезой во взоре :-) ) ;-)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2627
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.06.20 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

--------Мой сарайчик. Тебя в гости не зову .Живи в своем курятнике.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7086
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.06.20 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
как жить рядом с алюминиевым заводом в Красноярске и на девственном дальневосточном гектаре.

А это уже ваш личный выбор. Можете жить возле завода, обсадиться тремя кругами деревьев, и думать, что так вам легче дышится))
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